Schalke 04 gründet Abteilung für Frauenfußball

Das Vereinsgelände des FC Schalke 04 am Berger Geld in Gelsenkirchen-Buer.

Gelsenkirchen. Zu kommenden Saison startet der FC Schalke 04 eine Abteilung im Frauenfußball. Das Damenteam spielt künftig in der Kreisliga B.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 wird künftig auch eine Frauenmannschaft stellen. Wie der Verein an Donnerstagmittag bekannt gab, wird zur kommenden Saison eine neue Abteilung gebildet, in der der Frauen- und Mädchenfußball nachhaltig gefördert werden soll. Als Vorsitzender dieser Abteilung wird Bodo Menze agieren, der auch die Schalker Knappenschmide mit aufgebaut hat.

"Meine Einstellung zum Frauenfußball hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Spätestens die Leistungen bei der letzten Frauen-WM haben mich vollends überzeugt und begeistert. Und ich denke, dieses Thema ist – auch, was den Breitensport angeht - gesellschaftlich hoch relevant", erklärt Menze. "Vor einiger Zeit habe ich den Gedanken, eine Frauenfußballabteilung zu gründen, eingebracht – und aus diesem Grund begleite ich nun natürlich auch sehr gerne das Projekt."

Schalke: Damenteam spielt womöglich in der Glückauf-Kampfbahn

Meilenstein im Amateursportbereich der Knappen: Zur kommenden Saison gründet der #S04 eine eigene Frauenfußballabteilung 🙌🏼



Alle Details & Infos dazu hier ⤵️ — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) July 2, 2020

Auch Sportvorstand Jochen Schneider freut sich über die neue Abteilung. "Mit der Gründung einer Frauen- und Mädchenfußballabteilung wollen wir unser Angebot im Bereich des Breitensports erweitern. Wir freuen uns sehr, dass nunmehr endlich auch Frauen und Mädchen aktiv Fußball beim und für den FC Schalke 04 spielen können", sagt er. "Unser Fokus wird dabei klar auf dem Amateursport liegen – hier wollen wir mittel- und langfristig einen neuen, ideellen Nachwuchsbereich entwickeln, der für Hobby-Fußballerinnen jeden Alters eine sportliche Heimat auf Schalke bietet."

Ihre Heimspiele werden die Schalker Damen künftig möglicherweise in der Glückauf-Kampfbahn austragen, wie Menze erklärt. " Als Vorstand der Stiftung Schalker Markt, die sich getreu dem Motto: „Tradition bewahren – Zukunft gestalten“ zum Ziel gesetzt hat, den Stadtteil Schalke-Nord wieder attraktiver zu machen, würde ich mich besonders freuen, wenn wir mit der Schalker Frauen- und Mädchenfußballabteilung in die Glückauf-Kampfbahn zurückkehren könnten. Dazu führen wir bereits Gespräche."

Ein Schalker Damenteam startet künftig in der Kreisliga B, eine U17-Juniorinnenmannschaft in der Kreisliga. Sichtungstrainings finden am 18. und 25. Juli und am 1. August statt. (rh)