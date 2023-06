Schalke 04 gratuliert Ex-Star Rakitic zum Triumph mit dem FC Sevilla – Fan wünscht sich Rückkehr

Nach der Niederlage in Leipzig steht fest: Schalke spielt in der nächsten Saison in Liga 2. Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack sprechen mit Matthias Heselmann darüber, was jetzt auf den Verein zukommt.

Budapest/Gelsenkirchen. Der Ex-Schalker Ivan Rakitic gewinnt mit dem FC Sevilla im Elfmeterschießen gegen Rom die Europa League und weckt bei Königsblau Sehnsüchte.

Es brauchte nicht lange für die Glückwünsche des FC Schalke 04 an seinen früheren Star: Ivan Rakitic hat mit dem FC Sevilla in einem dramatischen Finale die Europa League gewonnen, erst im Elfmeterschießen besiegten die Andalusier in Budapest die AS Rom. Für Ivan Rakitic im zwölften Spanien-Jahr der nächste Höhepunkt seiner großen Karriere. Schalke erwies dem 35 Jahre alten Kroaten die Ehre und twitterte am Donnerstagmorgen: „Glückwunsch zum Pott, Ivan!“

Schalke 04, FC Sevilla, FC Barcelona, FC Sevilla – die Karriere von Ivan Rakitic

„Diese Nacht wird unendlich werden, die Geschichte geht weiter“, sagte Rakitic überwältigt vom Triumph in der Europa League. „Wir haben wieder einmal der Fußball-Welt gezeigt, was Sevilla leisten kann.“ Das Elfmeterschießen entschied der spanische Klub mit 4:1 für sich, nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 0:1) gestanden. Rakitic verwandelte seinen Elfmeter zum 3:1 – der Bann war damit gebrochen.

Ivan Rakitic spielt von 2007 bis 2011 insgesamt 135 Mal für Schalke 04 (16 Tore, 29 Vorlagen) und wurde mit den Königsblauen unter Trainer Mike Büskens Dritter und Achter, unter Trainer Felix Magath Vize-Meister und schließlich unter Trainer Ralf Rangnick 14. 2011 ging es dann für drei Jahre zum FC Sevilla, wo der Mittelfeldspieler so sehr zu überzeugen wusste, dass sogar der Wechsel zum FC Barcelona zustande kam. Rakitic gewann mit Barca 2015 die Champions League und wurde viermal spanischer Meister, ehe es 2020 zurück nach Sevilla ging, wo er nun erstmals die Europa League holte.

Schalke-Fan wünscht sich Rückkehr von Rakitic

@ivanrakitic komm nach Hause und hol dir noch ne Schale 💙 — Nilsic98 (@nilsic98) June 1, 2023

Ivan Rakitic hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie sehr es ihm in Gelsenkirchen gefallen hat. Im vergangenen Oktober sagte er bei Sky, ob er sich für Schalke 04 ein Hintertüchen offen ließe: „Mal schauen, ob mich Asamoah und Büskens noch mal anrufen.“ Schalke-Fan @nilsic98 würde Rakitic nur zu gerne noch mal im königsblauen Trikot sehen und schrieb bei Twitter: „Komm nach Hause und dir noch ne Schale“. Und @Maik_Matip04 schrieb: Reicht doch auch mal für Ivan Rakitic mit den EL Titeln, kann verstehen, wenn das langweilig wird… bei Schalke muss er noch was beenden“.

