Schalke 04 Schalke 04 gegen SC Verl: Testspiel im Livestream sehen - so geht’s

Gelsenkirchen. Schalke 04 testet gegen den Drittligisten SC Verl. Wir erklären, wie Sie das Spiel im Livestream schauen können.

Im zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung trifft der FC Schalke 04 auf den Drittligaaufsteiger SC Verl. Ausgetragen wird das Spiel im kürzlich umgebauten Parkstadion, der ehemaligen Heimstätte der Königsblauen, in der bis 2001 die Heimspiele des Klubs ausgetragen worden sind.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Bereits in der vergangenen Woche konnten die Schalker im ersten Test nach der Sommerpause ein Erfolgserlebnis sammeln. Gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück feierte die Mannschaft von Trainer David Wagner einen 5:1-Sieg – damals im Trainingslager in Herzlake. Ohne Zuschauer, anders als am heutigen Samstag.

300 Zuschauer - zweimal 60 Minuten



Mehr Infos zum Testspiel gegen den @SCVerl (15.8., 18.30 Uhr) im Parkstadion findet ihr in unserer Vorschau auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⬇️#S04 | 🔵⚪️ | #S04SCV — FC Schalke 04 (@s04) August 14, 2020

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Testspiel zwischen Schalke 04 und dem SC Verl heute live schauen können.

Schalke 04 – SC Verl: Die Rahmendaten zur Partie

FC Schalke 04 gegen SC Verl

Samstag, 15.08.2020, 18.30 Uhr

Testspiel, Saisonvorbereitung

Parkstadion Gelsenkirchen

300 Zuschauer

Schalke 04 gegen SC Verl heute im Livestream schauen

Insgesamt 300 Fans dürfen beim Spiel zwischen Schalke und Verl am Samstag live im Parkstadion dabei sein. Möglich macht das ein Sicherheits- und Hygienekonzept, welches der Fußball-Bundesligist in Abstimmung mit den lokalen Behörden ausgearbeitet hat. Die Tickets sind kostenlos, allerdings nicht auf dem freien Markt erhältlich. Ein Teil der Tickets wurde allerdings unter interessierten Mitgliedern der Schalker verlost.

Auf den Tribünen des altehrwürdigen Schalker Parkstadions dürfen am Samstag gegen den SC Verl 300 Zuschauer Platz nehmen. Foto: firo.

Dass trotz der anhaltenden Coronavirus-Pandemie Zuschauer den Test zwischen Schalke und Verl im Stadion verfolgen dürfen, liegt am Sicherheits- und Hygienekonzerzpt. Es sieht unter anderem die folgenden Punkte vor:

Verpflichtendes Tragen von Mund- und Nasebeckung außerhalb des eigenen Sitzplatzes auf der Tribüne

Ausgabe von lediglich 300 Freikarten

Kein Ausschank von Alkohol

Schalke 04 verweist aus Gründen des Infektionsschutzes darauf, dass Fans ohne Eintrittskarte gebeten werden, von „einem Besuch des Vereinsgeländes Abstand zu nehmen“. Im Zuge dessen verweist der Klub auf einen kostenlosen Live-Stream des Spiels.

Schalke gegen den SC Verl live bei YouTube

Dieser Livestream wird auf dem YouTube-Kanal der Schalker abrufbar sein. Dort können Sie die kompletten 90 Minuten zwischen dem Drittligaaufsteiger und dem Bundesligisten schauen. Im Anschluss an die Begegnung wird die Übertragung dort im Re-Live verfügbar sein.

Im regulären TV oder auf Streamingplattformen wie DAZN wird das Spiel zwischen Schalke und Verl nicht übertragen. Die einzige Option, den Testkick zu schauen, ist der Livestream auf dem Schalker YouTube-Kanal. (rh)