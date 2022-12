Schalke 04 gegen Rapid Wien - so sehen Sie das Testspiel live im Stream

Wien. Der FC Schalke 04 absolviert an diesem Freitag ein Testspiel bei Rapid Wien. Wir erklären, wo die Partie heute live übertragen wird.

Der FC Schalke 04 startet in eine Testspielserie. Heute steht um 19 Uhr in Österreich die Partie bei Rapid Wien an. Dort wartet ein alter Bekannter auf S04: Guido Burgstaller, einst Torjäger der Königsblauen, spielt seit dem Sommer wieder in seiner Heimat. Der Stürmer lief zwischen 2017 und 2020 für Schalke auf. Und er ist in richtig guter Form: In der laufenden Spielzeit traf der 33-Jährige schon zehn Mal.

Schalke aber will gegen den österreichischen Rekordmeister nicht weniger als einen Sieg. „Ich bin Sportler, ich will immer gewinnen“, sagt Schalke-Trainer Thomas Reis. „Und genau das will ich auch auf dem Platz sehen.“

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Rapid Wien heute live im TV und Live-Stream sehen können.

Schalke 04 gegen Rapid Wien: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: Rapid Wien - FC Schalke 04

Datum: Freitag, 9. Dezember

Anstoß: 19 Uhr

Ort: Allianz-Stadion (Wien)

Wettbewerb: Testspiel

FC Schalke 04 gegen Rapid Wien heute live im Stream sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke 04: Das Testspiel wird live übertragen. Zwar nicht im TV, aber im Stream auf dem Youtube-Kanal der Königsblauen (hier gelangen Sie direkt zum Spiel). Die Übertragung beginnt kurz vor dem Anpfiff.

Lesen Sie auch über den FC Schalke 04:

Nach dem Spiel in Wien stehen zwei weitere Testspiele an, bei Hajduk Split und in Osnabrück. Reis: „Die drei Partien sind wichtig für uns, da wir so unter Wettkampfbedingungen testen können – und das gegen gute Gegner.“

So könnte Schalke spielen

Schwolow – Brunner, Kolodziejczak, Matriciani, Mohr – Kral, Krauß – Drexler, Mollet, Bülter – Terodde.

Ersatz: Fährmann, Heekeren, Langer (alle Tor), Aydin, Latza, S. Sané, Calhanoglu, Karaman, Larsson, Polter, Boboy, Schell, Müller, Ivan, Kyerewaa, Kozuki, Cissé

Es fehlen: Yoshida, van den Berg, Greiml, Kaminski, Ouwejan, Zalazar

