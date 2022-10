Schalke 04 gegen FC Augsburg live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 1. Bundesliga

Die Bundesliga legt wieder los, Schalke und der BVB stehen vor wichtigen Aufgaben. Darüber sprechen wir in der neuen Folge von fußball inside.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke spielt am diesem Sonntag um 17.30 Uhr in der Bundesliga gegen den FC Augsburg. Wir erklären, wo das Spiel live übertragen wird.

Am Sonntag geht es für die Profis des FC Schalke 04 in das wichtige Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (17.30 Uhr). Es ist ein Heimspiel, der zweite Saisonsieg soll gesichert werden - und die Augsburger werden vermutlich ein Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt sein. Es ist also ein wichtiges Spiel für die Königsblauen.

Personell sieht es folgendermaßen aus: Schalke-Trainer Frank Kramer sagte auf der Pressekonferenz, dass "bei Cedric Brunner von Tag zu Tag geschaut wird. Wir sind immer zuversichtlicher, dass er eingreifen kann." Marcin Kaminski fällt weiter aus, Ibrajima Cissé hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Doch Vorsicht. Der FCA ist unberechenbar. Teils gab es klare Niederlagen, dafür aber auch Siege gegen Bayer Leverkusen oder zuletzt den FC Bayern München. Daher erklärte FCA- Trainer Enrico Maaßen am Freitag: „Wir versuchen, die Euphorie mitzunehmen."

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg live im TV und Live-Stream sehen können.

Schalke 04 gegen FC Augsburg: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: FC Schalke 04 – FC Augsburg

– FC Augsburg Datum: Sonntag, 02.10.2022

Anstoß: 17.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Wettbewerb: 1. Bundesliga

FC Schalke 04 gegen FC Augsburg live im TV und Stream sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und dem FC Augsburg: Das Bundesligaspiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Auch nicht beim Bezahlsender Sky. Denn die Sonntagsspiele der 1. Bundesliga werden allesamt auf DAZN übertragen. Spielbeginn ist am Sonntag um 17.30 Uhr, die DAZN-Übertragung beginnt um 16.45 Uhr. Hier geht es zum Spiel. Moderator ist Daniel Herzog, Kommentator ist Freddy Harder. Als Experte ist Seb Kneißl dabei, Reporterin ist Ann-Sophie Kimmel.

FC Schalke 04 gegen FC Augsburg im Live-Ticker

Wer es zum Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg nicht ins Stadion oder vors Fernsehgerät schafft, der kann das Spiel auch kostenfrei in unserem Live-Ticker verfolgen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Schalke-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04