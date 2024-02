Schalke 04 gegen Braunschweig Samstag live im TV und Stream

S04 und MSV teilen sich ein trauriges Schicksal. Beide Vereine haben sich in der Winterpause ordentlich präsentiert. Beide Vereine haben sich verstärkt. Bei beiden Vereine sind die ersten Pflichtspiele im Januar ordentlich in die Hose gegangen. Geht es für die Traditionsvereine noch weiter runter? Gibt es am Deadline Day noch Verstärkung? Könnte die kurzfristig überhaupt wirken? MSV-Experte Andreas Berten und Schalke-Reporter Andi Ernst sprechen über eben diese Fragen mit Moderator Nils Halberscheidt.

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 spielt Samstag gegen Eintacht Braunschweig, das Team der Stunde in der 2. Bundesliga. So können Sie das Spiel live im TV sehen.

Was ist nur mit dem FC Schalke 04 los? Mit Euphorie und in dem festen Glauben, dass im Winter-Trainingslager in Portugal die Basis für eine sportlich bessere Zukunft in der 2. Bundesliga gelegt worden sei, ging es ins neue Jahr. Und dann? Ein 0:2 gegen den Hamburger SV und sogar ein 1:4 beim 1. FC Kaiserslautern. Trainer Karel Geraerts und die S04-Mannschaft müssen schleunigst die Kurve bekommen, an diesem Samstag um 13.30 Uhr haben sie es mit Eintracht Braunschweig zu tun, das mit dem 2:1 in Kiel und dem 1:0 gegen Magdeburg einen glänzenden Jahresauftakt hatte.

Schalke 04: Mit Neuzugang Soppy zum ersten Sieg des Jahres?

Auf Schalke herrscht mal wieder reges Treiben: Sportlich soll der am Deadline Day verpflichtete Brandon Soppy als neuer Rechtsverteidiger der Mannschaft Sicherheit verleihen. Parallel dazu kämpfen Stamm- und Führungsspieler mit ihren Formen, begleitet wird dies alles von Grabenkämpfen zwischen der Schalke-Opposition und der Vereinsführung. Ob da gegen Braunschweig zumindest der erste Sieg des Jahres gelingt.

FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig am Samstag live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig

Datum: Samsttag, 03.02.2024

Anstoß: 13.30 Uhr

Ort: Arena Auf Schalke (Gelsenkirchen)

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Übertragung: Sky

Neu auf Schalke: Brandon Soppy (Mitte), hier mit den Direktoren Marc Wilmots (l.) und André Hechelmann (r.). Foto: FC Schalke 04

FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig am Samstag live im TV und Stream sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke 04 und Eintracht Braunschweig: Das Spiel der Königsblauen wird heute nicht live im Free-TV zu sehen sein. Es bleibt das traditionelle Zuhause der 2. Liga: der Bezahlsender Sky. Kommentator ist Dominik Müller, Moderator Max Zielke.

Das Abo bei dem Münchener Bezahlsender ist auch das einzige, das benötigt wird für eine vollständige Schalke-Versorgung. Ein DAZN-Abo, das in der Bundesliga benötigt wurde, ist nicht mehr nötig. Egal, ob Schalke am Freitag, Samstag oder Sonntag gezeigt wird: Sky überträgt.

FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig am Samstag live im Stream sehen

Auch im Live-Stream wird das Zweitligaspiel von Schalke 04 gegen Braunschweig am Samstag live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Wow (ehemals Sky Ticket) ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von Wow für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Wow-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Wow-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

Schalke 04 – Mehr News und Hintergründe:

FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig am Samstag im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel von Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig am Samstag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel des FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig in unserem Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke heute beim 1. FC Kaiserslautern gibt es auch auf unserem Portal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04