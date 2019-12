Gelsenkirchen. Juan Miranda feierte am Sonntag sein Debüt für Schalke 04. Wegen der Personalsorgen von David Wagner ist Miranda auch in Wolfsburg gefordert.

Schalke 04: Das sagt Wagner über das Debüt von Juan Miranda

Es gab so viel zu besprechen nach dem 1:0-Sieg des FC Schalke 04 am Sonntagabend über Eintracht Frankfurt: Das große Thema war die Rote Karte für Alexander Nübel – doch auch über Ersatztorwart Markus Schubert, den Dauer-Torschützen Benito Raman und die großartige Atmosphäre wurde viel diskutiert. Ein Thema ging etwas unter: Auf der linken Abwehrseite feierte Juan Miranda (19) sein Debüt im königsblauen Trikot. Die Leihgabe vom FC Barcelona war in der zehnten Minute für den verletzten Weston McKennie gekommen.

Schalke-Trainer Wagner lobt Miranda

Mirandas Leistungsdaten sind okay: Er lief 10,11 Kilometer, hatte 30 Ballkontakte, spielte nur zwei Fehlpässe. Beachtlich: Lediglich die Dauerläufer Benito Raman (47) und Rabbi Matondo (39) sprinteten häufiger als Miranda (27).

Schalke-Trainer David Wagner lobt Miranda aber nicht nur wegen der ordentlichen Zahlen. „Unvorbereitet aufgrund der schweren Verletzung eines Kollegen, der auch noch runtergetragen wird, ins Spiel zu kommen, ist etwas ganz, ganz Unangenehmes. Wie er das gelöst hat, das war ordentlich. Er hat dazu beigetragen, dass wir gewonnen haben. Darauf kann man aufbauen“, sagte Wagner am Dienstagnachmittag. Der Trainer hat nur etwas Sorge, ob Miranda das schwere Spiel gegen Frankfurt auch physisch gut weggesteckt hat: „Inklusive der Nachspielzeit hat er ja gegen Frankfurt 90 Minuten gespielt.“

Dass Miranda in der Startformation steht, wenn Schalke heute beim VfL Wolfsburg antritt (20.30 Uhr/Sky) ist aber dennoch sehr wahrscheinlich. In der Innenverteidigung fehlen nach wie vor Salif Sané, Benjamin Stambouli, Aushilfe Weston McKennie und wohl auch Matija Nastasic. Bastian Oczipka rückt von der linken Seite in die Mitte – und Miranda ist Oczipkas Vertreter.

Einer, der Miranda hilft, ist Omar Mascarell (26). Beide kommen aus Spanien. Während Mascarell perfekt Englisch spricht und auch Deutsch versteht, kann Miranda nur Spanisch. „Jeder in unserer Mannschaft mag ihn. Er wird von Tag zu Tag besser“, sagt Mascarell und ergänzt: „Er hat gegen Frankfurt einen guten Job gemacht.“ Dass Miranda nun Spielpraxis sammelt, dürfte auch den FC Barcelona erfreuen. Die Katalanen sind, so berichteten es immer wieder spanische Zeitungen, bisher unzufrieden mit der Leihe, die auf zwei Jahre angelegt ist, und würden sogar überlegen, Miranda im Winter vorzeitig zurückzuholen, um ihn dann an einen Klub weiterzureichen, der einen Stammplatz garantiert.

Schalke-Trainer Wagner: Kein Kontakt zum FC Barcelona

Doch diese Berichte entsprechen alle nicht der Wahrheit, wie Trainer David Wagner am Dienstagmittag auf Nachfrage von Funke Sport bestätigte: „Diese Diskussion wurde von ganz vielen Menschen geführt allerdings nicht vom FC Schalke 04 und nicht von den wirklich Verantwortlichen des FC Barcelona.“ Mit Mirandas Entwicklung sei er bisher sehr zufrieden, erklärte Wagner: „Die ist so wie sie bei einem 19-Jährigen, der Land und Liga wechselt eben ist. Juan arbeitet, er adaptiert sich, hat jetzt sein erstes Spiel absolviert.“ Ein ganz enger Austausch mit Barcelona wäre momentan noch nicht sinnvoll: „Da gibt es wenig zu reden, wenn man so eine Idee auf zwei Jahre angesetzt hat.“ Nach Juan Mirandas Debüt hatte Wagner auch keinen Kontakt zum FC Barcelona.

Doch am Mittwoch geht es nicht um Barcelona, sondern um den VfL Wolfsburg, der zuletzt den Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach (2:1) stürzte und in der Tabelle auf den achten Platz kletterte. Aufgrund der eigenen Personalsorgen schiebt Wagner die Favoritenrolle den Wolfsburgern zu. Der Trainer baut auf die Fans, die Schalke kurz vor Weihnachten die Reise nach Niedersachsen antreten. „Die Jungs, die in Wolfsburg auf dem Eis stehen, brauchen jede Unterstützung“, sagte Wagner am Dienstag.