Gelsenkirchen. Daniel Caligiuri ist seit Mittwoch zurück im Training. An ein Karriereende denkt der Schalker auch mit 32 Jahren noch nicht.

Mittelfeldspieler Daniel Caligiuri ist bei Schalke 04 zurück auf dem Rasen. Nur 57 Tage nach seinem Innenbandriss im Knie hat er am Mittwoch und Donnerstag wieder am Kleingruppentraining der Gelsenkirchener teilgenommen.

„Er hat damals direkt zu mir gesagt: ‚Trainer, ich habe gutes Heilfleisch, mit mir kannst du rechnen“, erklärte S04-Trainer David Wagner der "Bild". Nach seiner Verletzung im Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC am 4. Februar (3:2 n.V.) ging der Verein von mindestens acht Wochen Pause aus. Damit ist er aktuell voll im Zeitplan.

Schalke 04 - Daniel Caligiuri: "Der Heilungsprozess läuft super"

Unter strengen Hygienevorschriften trainierten die Schalker in dieser Woche bereits wieder in Kleingruppen auf dem Rasen. „Er kann alles mitmachen“, sagte Wagner. „In den nächsten Wochen könnte er voll einsteigen, wenn wir zu diesem Zeitpunkt wieder im Mannschaftstraining sein sollten.“

Dreht auf dem Rasen seine Runden: Schalkes Mittelfeldspieler Daniel Caligiuri. Foto: getty Images

Caligiuri selbst erzählte in einem Video-Interview mit "Sky", dass seine Reha "bis jetzt sehr, sehr gut", laufe. "Der Heilungsprozess ist super", sagt er. "Als die anderen Spieler nicht auf dem Gelände sein durfte, hatte ich Einzeltraining, um mich wieder in Schwung zu bringen." Der 32-Jährige geht davon aus, dass er in ein bis zwei Wochen wieder komplett in Form sein könnte.

Schalkes Daniel Caligiuri: "Habe noch vier bis fünf gute Jahre vor mir"

Bis zu seiner Verletzung war Caligiuri bei den Königsblauen gesetzt. In den ersten 20 (ein Tor, zwei Vorlagen) Saisonspielen stand er immer auf dem Platz. Dabei stand er nur einmal nicht in der Anfangsformation.

Auch mit Blick auf seine fußballerische Zukunft ist die Genesung des Deutsch-Italieners wichtig, denn sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Vor der Corona-Krise signalisierte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider bereits, dass der Klub gewillt ist, mit dem Routinier zu verlängern. Durch die derzeitige Ausnahmesituation sind beim Bundesligisten derzeit allerdings alle Vertragsverhandlungen auf Eis gelegt.

Wie es mit Caligiuri weitergeht, ist zwar noch offen, bei "Sky" betonte er allerdings, dass er noch lange nicht an eine Karriereende denkt: "Ich bin topfit und fühle mich noch lange nicht wie 32. Wenn ich weiter hart an mir arbeite und wie ein Profi lebe, denke ich, dass ich noch vier bis fünf gute Jahre vor mir habe - sofern gesundheitlich alles passt."