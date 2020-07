Schalke 04 bindet Talent Malick Thiaw bis ins Jahr 2024

Gelsenkirchen. Schalke bindet ein begehrtes Talent langfristig. Malick Thiaw verlängert seinen Vertrag bis ins Jahr 2024.

Bundesligist Schalke 04 bindet Abwehrspieler Malick Thiaw langfristig. Der Vertrag des 18-jährigen Innenverteidigers wurde vorzeitig bis um drei Jahre bis 30. Juni 20204 verlängert. Das gaben die Gelsenkirchener am Sonntagmittag offiziell bekannt.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

„Malick hat unbestritten ein großes Potenzial, durfte in der vergangenen Saison schon erste Einsatzzeiten in der Bundesliga sammeln“, lobt Sportvorstand Jochen Schneider. „Trainer David Wagner wird ihn mit seinem Team weiter behutsam an die 1. Liga heranführen.“

Schalke 04: Malick Thiaw feierte im März sein Debüt in der Bundesliga

In den vergangenen Monaten gab es Gerüchte um ein mögliches Interesse des FC Liverpool am gebürtigen Düsseldorfer. „Es ist unser festes Ziel, talentierte Spieler wie Malick zu halten und mit Bedacht zu entwickeln. Wir haben klar gesagt, dass die Verzahnung mit der Knappenschmiede noch enger werden muss. Das ist ein weiterer Schritt“, erklärt Schneider.

Thiaw wechselte 2015 von Borussia Mönchengladbach in die Knappenschmiede. Anfang März feierte er im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (1:1) sein Debüt in der Bundesliga. Insgesamt kam er in der abgelaufenen Saison in der auf vier Einsätze bei den Profis und 23 Pflichtspiele für die U19-Junioren (neun Tore). (rh)