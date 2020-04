Schalke 04: Benjamin Stambouli spricht über sein Comeback

Gelsenkirchen. Während der fußballfreien Zeit arbeitet Benjamin Stambouli hart für eine Rückkehr auf den Platz. Dabei hat er ein klares Ziel vor Augen.

Defensivspezialist Benjamin Stambouli vom FC Schalke 04 nutzt die fußballfreie Zeit, um weiter an seinem Comeback zu arbeiten. „Mir geht es gut und ich arbeite hart daran, zurückzukommen“, sagte der 29-jährige Franzose im Gespräch mit Schalke-TV. „Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, für meine Rückkehr. Alles ist in Ordnung.“

Stambouli fehlt den Königsblauen bereits seit dem 26. Oktober. Im Revierderby gegen Borussia Dortmund (0:0) zog er sich einen Bruch des Fußwurzelknochens zu. „Es ist eine komplizierte Verletzung“, sagt er. „Anfangs habe ich nur eine Pause von sechs Wochen erwartet, doch es wurde immer länger und länger. Niemand kann einschätzen, wie der Körper reagiert.“

Nach knapp einem halben Jahr ohne Pflichtspieleinsatz ist der Innenverteidiger allerdings auf einem guten Weg, schon bald wieder auf dem Platz stehen zu können. „Jetzt ist es schon viel besser und die letzten Bilder waren sehr gut“, erklärt er, macht sich bei einem möglichen Datum für seine Rückkehr allerdings keinen Druck. „Ich kann nicht über Zeit sprechen, aber ich hoffe, dass ich dabei sein kann, wenn die Bundesliga wieder losgeht.“

Schalke 04: Benjamin Stambouli will wieder in der Arena auflaufen

Noch pausiert die Liga allerdings wegen der anhaltenden Corona-Pandemie. Bis mindestens Ende April setzt die Bundesliga noch aus. Wie die "Bild" unter Berufung auf eine DFL-Videositzung am Donnerstag berichtet, gilt derzeit eine Wiederaufnahme am 9. Mai als wahrscheinlich.

Bis es soweit ist, vertreibt sich Stambouli die Zeit vor allem mit Reha-Maßnahmen. „Ich habe die Chance, meine Behandlung weiterzumachen“, sagt er. „Dafür komme ich jeden Tag auf das Gelände, mache danach ein kleines Training, fahre nach Hause und mache ein kleines Schläfchen.“ Am Abend steht dann für den Franzosen und seine Teamkollegen eine zweite Einheit auf dem Fahrrad an.

All diesen Aufwand betreibt Stambouli wegen eines Zieles: Wieder in der Arena zu spielen. „Ich vermisse die Zeit im Training und in der Kabine“, macht er klar. „Man steht zusammen. Das ist unser Leben.“