Schalke 04 angeblich mit Interesse an Leipzigs Yvon Mvogo

Gelsenkirchen/Leipzig. Torwart Yvon Mvogo ist bei RB Leipzig nur zweite Wahl. Im Sommer kann er die Sachsen wohl verlassen. Schalke soll zu den Interessenten gehören.

Bundesligist Schalke 04 soll angeblich Interesse an Torhüter Yvon Mvogo von RB Leipzig zeigen. Die Schweizer Tageszeitung "Blick" berichtet von „losen Kontakten“ zwischen dem 25-Jährigen und Königsblau.

Der zweifache Schweizer Nationalkeeper kommt seit seinem Wechsel nach Leipzig im Sommer 2017 nicht an Stammkeeper Peter Gulasci vorbei, weshalb er den Klub im Sommer verlassen darf. „Wir haben die Freigabe von RB erhalten“, bestätigte Mvogos Berater Carlos Crespo. „Am liebsten würde RB mit Yvon verlängern und ihn dann ausleihen. Aber in der aktuellen Lage finden wir so keinen Klub“, erklärt der Spielerberater. „Also kommt auch eine Ausleihe mit Kaufoption oder ein Kauf in Frage.“

Schalke-Torwart Alexander Nübel wechselt im Sommer zum FC Bayern

Obwohl Mvogo in rund zweieinhalb Jahren auf lediglich 18 Pflichtspieleinsätze für RB kommt, sollen die Sachen weiter von den Qualitäten des Schlussmannes überzeugt sein. Laut seinem Berater will man sich durch spezielle Klauseln die Option offenhalten, ihn eines Tages zurückzuholen: „Leipzig würde mit Yvon einen Vorvertrag aushandeln für die Zeit nach Beendigung des Vertrags mit seinem neuen Klub. Denn RB will ihn nach wie vor unbedingt behalten. Dort sieht man ihn unverdrossen als Nachfolger von Gulasci.“

Auf Schalke würde Mvogo sich mit Ralf Fährmann und Markus Schubert um den Status der Nummer eins duellieren müssen. Obwohl Alexander Nübel im Sommer ablösefrei zum FC Bayern München wechseln wird, erklärte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider zuletzt, dass der Klub keinen neuen Torwart verpflichten wird.