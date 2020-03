Schalke 04 Schalke 04: Amine Harit richtet Appell an die Fans

Gelsenkirchen. In einer Videobotschaft hat sich Amine Harit an die Fans von Schalke 04 gewandt. Dabei sprach er über die aktuelle Corona-Krise.

Mittelfeldspieler Amine Harit von Schalke 04 hat sich in den sozialen Medien mit einer Videobotschaft an die Fans der Königsblauen gewandt. Dabei appellierte er, die Vorschläge der Bundesregierung zu beherzigen.

„

Wir befinden uns in einer schwierigen Situation und ich hoffe, dass vieles in den nächsten Wochen besser aussehen wird“, sagte er in einem Video, das er aus dem Home-Office sendete. „Ich hoffe, dass jeder die Situation ernst nimmt und die Anordnungen der Regierung respektiert.“

Den zahlreichen Schalke-Fans wünscht Harit in der derzeitigen Situation vor allem Gesundheit: „Bleibt gesund und kümmert euch um eure Familien – wir sehen uns bald wieder.“

In einer Fernsehansprache am Mittwochabend rief Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Solidarität auf und warnte vor den Gefahren des Coronavirus. Bürgern wird derzeit empfohlen, zu Hause zu bleiben und Sozialkontakte einzuschränken. (rh)