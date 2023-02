Schalke: 0:1! U19 patzt gegen Fortuna Düsseldorf

Gelsenkirchen. Bitterer Rückschlag für Schalke im Kampf um die ersten beiden Plätze. Es gibt eine Pleite gegen die Fortuna. Assan Quedraogo muss verletzt raus.

Die U19 des FC Schalke 04 erlaubte sich im Endspurt der A-Jugend-Bundesliga einen dicken Patzer im Meisterschaftskampf. Gegen den krassen Außenseiter Fortuna Düsseldorf unterlagen die Königsblauen durch einen Distanzschuss in der Endphase 0:1.

Schalke in der Anfangsphase deutlich überlegen

Schalkes U19 machte erwartungsgemäß von Beginn an Druck und kam bereits nach sieben Minuten zur ersten Chance. Der Schuss von Emmanuel Gyamfi wurde von Fortuna-Torwart Moritz Krenc zur Ecke abgewehrt. Ein Versuch von Vitalie Becker zischte kurz darauf knapp über den Düsseldorfer Kasten (11.).

Schalkes Torwart Luca Podlech blieb im Parkstadion fast 30 Minuten beschäftigungslos, musste dann erstmals bei einer scharfen Fortuna-Flanke und bei einem Flachschuss, den er mit einer Parade aus dem bedrohten Eck fischte (36.), eingreifen. Kurz darauf verletzte sich Schalkes Offensivkraft Assan Quedraogo, der nach einem Zweikampf im Mittelfeld behandelt werden musste, danach auf das Spielfeld zurückkehrte, aber drei Minuten vor der Halbzeit humpelnd ausgewechselt werden musste. Für Quedraogo brachte S04-Trainer Norbert Elgert Nedzhib Hadzha.

Nach dem Seitenwechsel setzte Schalke sofort ein offensives Ausrufezeichen durch Kelsey Meisel, dessen Flachschuss allerdings haarscharf am rechten Pfosten vorbei in die Bande knallte (47.). 120 Sekunden später trickste Tonye einen Düsseldorfer Verteidiger aus, schoss den Ball aus spitzem Winkel auf das Fortuna-Gehäuse, scheiterte aber an Keeper Krenc.

Schalkes Torjäger Keke Topp erwischte ein paar Zeigerumdrehungen später eine Flanke von Ngufor Anubodem nicht richtig, so dass der Ball mitten in der Düsseldorfer Deckung landete und mit einem Befreiungsschlag geklärt werden konnte (54.). In der 76. Minute hatte Topp die Führung auf dem Fuß, nachdem er sich fast bis zur Grundlinie durchgedribbelt und den Ball flach auf das Tor gebracht hatte, doch erneut reagierte Krenc mit einem starken Reflex und hielt für die Fortuna die Null.

In der 81. Minute schlug es nach einem der wenigen Düsseldorfer Vorstöße im Schalker Tor ein. Lennard Wagemann fasste sich ein Herz und nagelte den Ball über Schalkes Keeper Luca Podlech hinweg zur Düsseldorfer Führung. Während die Fortuna-Spieler ausgelassen jubelten, hämmerten Fortuna-Trainerstab und Reservespieler vor Freude ausgelassen vor die Bande.

Norbert Elgert treibt Schalke nach vorne

Schalke, gepusht von Trainer Norbert Elgert („Weiter, dran glauben“), antwortete in der Schlussphase durch einen Keke Topp-Kopfball, den Torwart Krenc seitlich abwehren konnte. Den Nachschuss setzte der eingewechselte Semin Kojic ans Außennetz (87.). In der Nachspielzeit blieb Moritz Krenc mit einer Fußabwehr erneut Sieger gegen Kojic.

