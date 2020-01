Doha. Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic kündigt die Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer an und schließt eine Ausleihe von Schalkes Nübel aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Salihamidzic schließt Ausleihe von Schalke-Torwart Nübel aus

Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat im Trainingslager in Katar eine baldige Vertragsverlängerung mit Kapitän Manuel Neuer angekündigt. "Wenn wir zurückkommen, werden wir uns zusammensetzen. Ich habe Manuel schon gesagt, dass wir sehr daran interessiert sind, mit ihm zu verlängern", sagte Salihamidzic in Doha. Neuer (33) steht noch bis 2021 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag, angedacht ist eine Verlängerung bis 2023. Auch zu Schalke-Torwart Alexander Nübel hat sich der Sportchef klar geäußert.

Salihamidzic: Alexander Nübel weiß, dass Manuel Neuer unsere Nummer eins

Ab Sommer bekommt Neuer in Nübel allerdings Herausforderer. Am Status von Neuer wird dies aber nichts ändern. "Alexander Nübel wird für den FC Bayern ein Riesengewinn. Er ist ehrgeizig, selbstbewusst und charakterlich top. Alexander weiß, dass Manuel Neuer unsere Nummer eins ist. Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit Manu und wird sich unterordnen", sagte Salihamidzic.

Keine Einsatzzusagen für Nübel in München

Nübel (23) unterschrieb bei den Münchnern einen Fünfjahresvertrag. Zuletzt war bereits über eine sofortige Ausleihe des früheren U21-Nationalspielers spekuliert worden, um Alexander Nübel Spielpraxis zu verschaffen. Dieses Szenario schloss Hasan Salihamidzic in Doha aber aus, es gebe auch keine Einsatzzusagen. Vielmehr sei es "eine überzeugende Konstellation", mit Neuer als Nummer eins und "Europas größtem Talent" in die neue Saison zu gehen.

Salihamidzic kritisiert Flick wegen dessen "medialer Kaderplanung"

Sportdirektor Hasan Salihamidzic reagierte darüberhinaus verstimmt auf die öffentliche Forderung von Trainer Hansi Flick nach Verstärkungen noch in diesem Winter. "Ich war überrascht über diese mediale Kaderplanung, die der Hansi betrieben hat", sagte Salihamidzic am Donnerstag im Trainingslager des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Katar: "Ich bin einfach kein Freund von medialer Kaderplanung."

Flick hatte zuvor wegen der angespannten Verletzungssituation via "Süddeutsche Zeitung" Verstärkung gefordert und konkret von zwei Spielern, auf jeden Fall einen in der Defensive sowie vielleicht einen auf dem offensiven Flügel. Inhaltlich zeigte Salihamidzic in Doha durchaus Verständnis für den Coach. «Der Hansi spürt jetzt als Cheftrainer den Erwartungsdruck», sagte der Sportdirektor.(fs mit sid)