Trainer Jakob Fimpel: „Schalke hat eine Riesenpower“

Will sich und seine Mannschaft stetig verbessern: Schalkes U23-Trainer Jakob Fimpel.

Gelsenkirchen. Jakob Fimpel hatte Respekt vor der Aufgabe als U23-Trainer beim FC Schalke 04. Er setzt auf die richtige Mischung zwischen Spaß und Ernst.

Jakob Fimpel zählt zur Riege der jungen, modern denkenden Trainer. Der 33-Jährige schaffte mit der U 23 des FC Schalke 04 in der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der Regionalliga West und steht mit dem jungen Team jetzt auf Platz vier. Fimpel ist kein Typ, der sich dafür selbst auf die Schulter klopft. Er will sein Team und sich stetig verbessern und den nächsten Schritt machen.