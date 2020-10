Russland: Ex-Schalke-Trainer Tedesco erneut ausgezeichnet

Moskau. Der ehemalige Schalke-Trainer Domenico Tedesco (35) ist mit seinem neuen Verein Spartak Moskau erfolgreich. Seine Arbeit wird anerkannt.

Es gibt auch ein Leben nach Schalke. Dem am vergangenen Sonntag entlassenen Trainer David Wagner könnte das Beispiel seines Vorgängers Domenico Tedesco durchaus Hoffnung machen. Denn der 35-Jährige blüht nach seinem Aus in Gelsenkirchen auf. Mit seinem neuen Klub Spartak Moskau steht Tedesco in der russischen Premier League auf dem zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit Spitzenreiter Zenit St. Petersburg. Eine sehr erfreuliche Bilanz für das Team des früheren Schalke-Trainers, für die er erneut ausgezeichnet wurde.

Tedesco wurde am Donnerstag zum Trainer des Monats September gewählt. Schon im August wurde ihm diese Ehre zuteil. Das entschieden erneut Experten, der Rechteinhaber Match Premier und die Fans. Im Monat August hatte Spartak vier Spiele gewonnen und holte dazu zwei Unentschieden. Das reichte für die Tabellenführung. Im September kamen zwei Siege, eine Niederlage sowie ein Erfolg im Pokal hinzu. Spartak gehört nach einer durchwachsenen letzten Spielzeit zu den positiven Überraschungen dieser jungen Saison.

Spitzenspiel für Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco

Am kommenden Samstag könnte der Deutsch-Italiener den Grundstein für einen Hattrick bei der Wahl zum Trainer des Monats legen. Dann kommt es zum Spitzenspiel gegen Zenit.

Der Ex-Schalke-Coach ist beim russischen Erstligisten seit Oktober 2019 im Amt. Zuvor hatte Tedesco von Sommer 2017 bis Februar 2019 in Gelsenkirchen gearbeitet. In seiner ersten Saison wurde er direkt Vizemeister und stand im Halbfinale des DFB-Pokals. Anschließend lief es für ihn bei Königsblau nicht mehr so gut. Nach einem 0:7 in der Champions League gegen Manchester City und Rang 14 in der Liga stellte Schalke seinen Trainer frei. Sieben Monate später nahm er das Angebot von Spartak an. "Dieser Verein hat eine große Geschichte. Er bedeutet den Menschen etwas. Das hat für meine Entscheidung eine große Rolle gespielt", erklärte Tedesco.