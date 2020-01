Gelsenkirchen. Linksverteidiger Robin Gosens bekennt sich immer mehr zu seinem Lieblingsklub FC Schalke. Seinen Vertrag in Italien hat er erst verlängert.

Robin Gosens: Wenn Schalke mich will, dann gehe ich

Es ist maximal ungewöhnlich, dass sich Profifußballer in der Öffentlichkeit zu einem Verein bekennen, für den sie gar nicht auflaufen. Robin Gosens hatte bereits in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus gemacht, für den FC Schalke 04 zu schwärmen. Das hat der Linksverteidiger des italienischen Champions-League-Achtelfinalisten Atalanta Bergamo nun noch einmal in einem Interview bekräftigt. „Ich möchte immer noch für Schalke in der Bundesliga spielen“, sagte der 25-Jährige Bergamo TV und spielte den Königsblauen den Ball zu: „Wenn sie mich wollen, werde ich gehen. Es ist mein Verein.“

Bereits im Sommer wurde Gosens mit Schalke in Verbindung gebracht. Der Emmericher bestätigte anschließend Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen. „Da gab es im Sommer eine gewisse Intensität in Sachen Transfer. Es hat leider nicht sollen sein. Noch nicht“, sagte Gosens damals dem Fußballmagazin Fums.

Robins Gosens gehört zu den besten Spielern bei Atalanta Bergamo

Der Verteidiger verlängerte daraufhin seinen Vertrag in Italien bis zum Sommer 2022. Und ist damit offenbar glücklich: „Das ist ein starkes Zeichen vom Verein. Es bedeutet, dass ich mich hier gut mache.“ In der Tat gehört Gosens zu den absoluten Leistungsträgern. In 15 Serie-A-Einsätzen erzielte er fünf Tore und gab vier Vorlagen. In der Champions League absolvierte er fünf Partien und traf einmal. „Ich habe niemals gesagt, dass ich den Klub in sechs Monaten verlassen werden, falls sie mich in Zukunft kontaktieren werden, werde ich gehen. Aktuell bin ich hier zufrieden.“

Derzeit wird Gosens Marktwert vom Online-Portal transfermarkt.de auf 18 Millionen Euro taxiert. Eine Preiskategorie, bei denen sich die Schalker strecken müssten. Längst sind auch andere Spitzenklubs auf den Emmericher aufmerksam geworden. Der FC Chelsea soll Robin Gosens zuletzt beobachtet haben.