Podcast: Warum David Wagner auf Schalke gescheitert ist

Essen. Schon nach dem zweiten Spieltag hat Schalke 04 die Reißleine gezogen. In unserem Podcast „Fußball Inside“ diskutieren wir das Wagner-Aus.

Nach dem 18. Spiel in Folge ohne Sieg hat Fußball-Bundesligist Schalke 04 die Konsequenzen gezogen und sich von Trainer David Wagner getrennt. Am Morgen nach der 1:3-Heimpleite gegen Werder Bremen gaben die Königsblauen den Rauswurf des 48-Jährigen nach knapp 15 Monaten als Chefcoach bekannt. Nach dem schlechtesten Saisonstart eines Klubs in der Bundesligageschichte liegen die Gelsenkirchener mit 1:11 Toren und null Punkten auf dem letzten Platz.

Aber warum ist Wagner nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr auf Schalke sang- und klanglos gescheitert? Reicht diese Entlassung für die Lösung der Schalker Probleme? Wer könnte Wagners Nachfolger werden? Und wann? Darüber diskutieren in unserer Sonderfolge Funke-Sport-Reporter Andreas Ernst und (Radio-)Moderator Timo Düngen.

Viel Spaß beim Zuhören!