Essen. In unserem Podcast Fußball Inside diskutieren wir Thesen zum Ruhrgebietsfußball - diesmal geht es vor allem um den FC Schalke und den BVB.

Podcast: Ist Nübel in Schalke-Geschichte nur eine Randfigur?

Noch eine Woche, dann geht es in der Bundesliga in die Rückrunde. In unserem Podcast "Fußball Inside", in dem wir über den Ruhrgebiets-Fußball diskutieren, spricht Moderator Christian Hoch mit BVB-Reporter Sebastian Weßling, der sich aus dem Trainingslager in Marbella meldet. Im Studio in Essen diskutiert Hoch mit RevierSport-Gründer Uli Homann. Wie immer unter dem Motto: "Tacheles. Aussem Pott."

Und deshalb sagt Homann über den Noch-Torwart des FC Schalke 04: "Alexander Nübel ist in der Schalker Geschichte nur eine Randfigur." Der Anlass: der ablösefreie Wechsel von Nübel von Schalke zum FC Bayern München. Zum Abschluss vergleicht Homann die Winterpause von früher mit der heutigen und plaudert Anekdoten sowie Erinnerungen aus. (fs)