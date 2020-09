Podcast Podcast: Fährmann wieder Schalkes Nummer 1 - richtig so?

Essen. In unserem Podcast „Fußball Inside“ diskutieren wir Themen des Revierfußballs. Diesmal geht es um die Revierklubs in der ersten Pokalrunde.

Endlich geht es wieder los! Eine lange Sommervorbereitung ist zu Ende - am Wochenende geht es in der ersten Runde im DFB-Pokal ums Weiterkommen. Und auch sämtliche Klubs aus dem Ruhrgebiet sind dabei. Grund genug, darüber in unserem Podcast "Fußball Inside" zu diskutieren. Das Motto, wie immer, lautet: Tacheles. Aussem Pott. Es diskutieren Moderator Timo Düngen und Funke-Sport-Reporter Andreas Ernst.

Zunächst geht es um Schalke - die Königsblauen treffen auf den Regionalligisten Schweinfurt 05 - nach einem Heimrecht-Tausch in der Veltins-Arena. Es gibt viele spannende Diskussionsthemen rund um Schalke. Wir diskutieren darüber, ob die Entscheidung von Trainer David Wagner, Ralf Fährmann wieder zur Nummer eins zu machen, richtig ist. Außerdem: Ist Sebastian Rudy ein guter Rechtsverteidiger? Wie wertvoll kann Nabil Bentaleb für Schalke werden? Kann es eine Blamage geben?

Im Revierderby trifft der MSV Duisburg auf Borussia Dortmund - zum Leidwesen der Zebras ohne Zuschauer. Durch die Free-TV-Übertragung ist aber dennoch ein großes Publikum garantiert. Kann dem MSV die große Sensation gelingen? Wie ist die Lage bei den Zebras vor dem Start in die Drittliga-Saison? Wie lief die Vorbereitung des BVB?

Auch über den Zweitligisten VfL Bochum (trifft auf den FV Engers) und Regionalligist Rot-Weiss Essen (fordert Bundesligist Arminia Bielefeld heraus) sprechen wir kurz. Gibt es Überraschungen? Was kann RWE erreichen?

Und zum Schluss tippen wir die Spiele:

Schalke 04 - Schweinfurt 05

MSV Duisburg - Borussia Dortmund

VfL Bochum - FV Engers

Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld