Podcast-Diskussion: Hat Schalkes Kader nur Zweitliga-Niveau?

Duisburg. Die Länderspielpause ist beendet - für Schalke und den BVB stehen wichtige Spiele an. Darüber sprechen wir in der neuen Folge von fußball inside.

Die Länderspielpause ist beendet, am Freitag beginnt der achte Spieltag in der Fußball-Bundesliga. In der neuen Folge unseres Podcasts "fußball inside" diskutiert Moderator Timo Düngen mit den Reportern Sebastian Weßling und Andreas Ernst über Borussia Dortmund und den FC Schalke 04.

Vor zwei Wochen hatten BVB und S04 noch direkt gegeneinander gespielt - der BVB war als 1:0-Sieger aus dem Derby hervorgegangen. Mit Rückenwind treten die Dortmunder nun beim 1. FC Köln an. Im Mittelpunkt des Interesses steht Torjäger Anthony Modeste, der mit viel Getöse im Sommer vom FC zum BVB gewechselt war. Das ist eins von vielen Themen in unserem Podcast.

Während BVB-Trainer Edin Terzic nach dem Derbysieg in Ruhe mit seinem Team arbeiten konnte, steht Schalkes Trainer Frank Kramer unter Druck - im Spiel gegen den Mitkonkurrenten FC Augsburg ist ein Sieg für die Königsblauen Pflicht. Doch kann das gelingen? BVB-Reporter Weßling, der Schalke im Derby zum ersten Mal live spielen sah, trifft ein hartes Urteil. Hat Schalkes Mannschaft aktuell nur Zweitliga-Format?

