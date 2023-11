Plötzlich ist Ex-Schalker Alexander Nübel ein gefragter Mann

Gelsenkirchen. Seinen Abschied auf Schalke nahmen Fans ihm übel, bei den Bayern setzte er sich nicht durch. Nun aber scheint die Zukunft für Alexander Nübel rosig.

Es war eine gute Woche für Manuel Neuer. Am Dienstag wurde seine Vertragsverlängerung beim FC Bayern München bekannt, am Mittwochabend hielt er mit starken Paraden das 0:0 seiner Münchener gegen Kopenhagen in der Champions League. Neuer hat bis 2025 verlängert, wie auch sein Stellvertreter Sven Ulreich. Bleibt die Frage: Was geschieht mit einem weiteren Torhüter, der einen Vertrag bis 2025 bei den Bayern besitzt? Was passiert mit Alexander Nübel, dem einstigen Kapitän des FC Schalke 04?

Eine Rückkehr zum FC Bayern zum Saisonende? Unwahrscheinlich, die Chancen auf den Stammplatz bei den Münchenern sind durch Neuers und Ulreichs Verlängerungen weiter gesunken, Nübel wird sich kaum für ein Jahr auf die Bank setzen. Dafür hat er während seiner Leihen zur AS Monaco und derzeit beim VfB Stuttgart als Führungsspieler zu sehr überzeugt. „Es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme“, hatte er schon vor einem Jahr gesagt.

Ex-Schalker verzichtet auf viel Geld

Die deutschen Klubs haben derzeit wieder neue Notiz von Nübel genommen, keine Frage. Für einen Torhüter ist er mit 27 Jahren zudem im besten Alter. Sein Plan ging auf, der üppige Gehaltsverzicht in Stuttgart hat sich insofern gelohnt, dass er künftig wieder andere Möglichkeiten haben dürfte. Alexander Nübel ist wieder ein gefragter Mann.

Eher unwahrscheinlich ist, dass Nübel in Stuttgart bleiben wird. Der VfB hat keine Kaufoption, in Sachen Ablöse wird der FC Bayern sicher auch nicht zum Samariter. Sprich: Ohne Champions-League-Teilnahme dürfte der VfB in Sachen Weiterverpflichtung aus finanziellen Gründen aus dem Rennen sein. Nübels Marktwert laut transfermarkt.de: 8 Millionen Euro. Und um die Leihe bei den Schwaben zu verlängern, müsste Nübel auch in München erst einmal verlängern und darauf bauen, ab 2025 wirklich zur Nummer eins zu werden… Sucht Nübel sich im Sommer also einen neuen Verein, der den Bayern eine üppige Ablöse zahlt? Fragen über Fragen...

Nübel war Mitte 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Durchsetzen konnte er sich nie. Daher hatte er sich nach Monaco ausleihen lassen und war dort Stammkraft. Wie nun auch beim VfB Stuttgart.

