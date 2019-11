Ozan Kabak ragt bei Schalke im Spiel gegen Union heraus

Alexander Nübel: Bekam gegen den frechen Aufsteiger eine Menge zu tun und stand vor dem Seitenwechsel dreimal besonders im Blickpunkt. Beim Elfmetertor von Ingvartsen war er chancenlos, dafür rettete der Keeper stark gegen Bülter (6.), Andersson (28.) und Trimmel (40.). Machte damit zwei kleinere Unsicherheiten wett. Note 2

Jonjoe Kenny: Der Engländer spulte ein großes Pensum auf der rechten Defensivseite ab, gewann viele Duelle. Wollte bei seinen Vorstößen aber zu oft mit dem Kopf durch die Wand. Note: 4

Ozan Kabak: Seine Formkurve bewegt sich auf einem konstant guten Level. Der türkische Jung-Nationalspieler bereitete das 1:0 durch eine kluge Kopfballvorlage vor, scheiterte kurz vor der Pause selbst mit einer Chance. Defensiv mit einer kleinen Unsicherheit zu Beginn, danach aber souverän. Klärte in höchster Not mit einer beherzten Grätsche (60.). Note: 1,5

Matija Nastasic: Verursachte den Elfmeter, den die Unioner zum 1:1-Ausgleich nutzten. Nastasic hatte seinen Gegner Andrich allerdings überhaupt nicht berührt. Ließ sich von dieser Situation nicht runterziehen, sondern zeigte eine konzentrierte Leistung. Note 3

Bastian Oczipka: Bereitete die Schalker Führung mit einer Flanke von links vor. Viele Ballkontakte, bissig in den Zweikämpfen, gewann rund 80 Prozent seiner Duelle. Ließ nach dem Wechsel etwas nach. Note: 3

Daniel Caligiuri: In der Rückwärtsbewegung mitunter etwas zu leichtfertig. So ließ er Unions Bülter kurz vor der Pause davonziehen. Nach vorne mit vielen Versuchen, bei denen er die Präzision vermissen ließ. Starke Balleroberung vor dem 2:1. Note: 3,5

Ungewohnte Stockfehler von Mascarell

Omar Mascarell: Sein Risikopass von der eigenen Strafraumgrenze hätte ins Auge gehen können, aber Weston McKennie löschte den Brandherd. In den direkten Duellen deutlich schwächer als zuletzt. Dazu mit ungewohnten Stockfehlern. Note: 4

Weston McKennie: Traute sich in der Offensive etwas zu, feuerte im ersten Durchgang zwei Schüsse auf den Berliner Kasten ab. Bestach durch große Pass-Sicherheit. Großer Antreiber im zweiten Durchgang. Note: 2,5

Suat Serdar: Brachte zwar die meisten seiner Zuspiele an die richtige Adresse, verlor dafür aber überraschend viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Konnte dem Schalker Spiel erst nach der Pause seinen Stempel aufdrücken und traf kurz vor Schluss kraftvoll zum 2:1. Note: 3

Amine Harit: Blieb in den ersten 45 Minuten ohne jegliche Toraktion: Kein Schuss, keine Schussvorlage. Nahm dafür aber die rustikale Spielweise des Gegners an und behauptete sich in vielen Duellen mit Geschick. Nach Wiederanpfiff mit starker Vorlage auf Serdar. War der meist gefoulteste Schalker Spieler. Note: 2,5

Benito Raman: Sein Schuss in den Winkel auf Kabak-Vorlage war ein Treffer aus der Feinkost-Abteilung. Sehr agil und spielfreudig, hätte aber noch effektiver spielen können. Note: 2,5