Ohne Schalke 04 wäre die Bundesliga ein ganzes Stück ärmer

Gelsenkirchen. Schalke 04 setzt im Abstiegskampf ein Zeichen und schlägt Hertha BSC deutlich mit 5:2 (2:1). Die Chancen im Abstiegskampf steigen. Ein Kommentar.

Man muss nicht in königsblauer Bettwäsche nächtigen, um zu einer Erkenntnis zu kommen: Ohne den FC Schalke 04 wäre die Bundesliga ein ganzes Stück ärmer. Das wird sich bei einer rein aufs Fußballerische begrenzten Qualitätskontrolle sicherlich an der einen oder anderen Stelle widerlegen lassen, zugegeben. Wie der Verein – wirtschaftlich am Krückstock gehend und in der Hinrunde schon mit einem Ticket für den Eilexpress Richtung Zweite Liga ausgestattet – jedoch in dieser auch an trüben Momenten reichen Saison von der aberwitzigen Emotionalität seiner Fans immer wieder dazu angetrieben wird, mit allen Beteiligten den Kopf oben zu halten, sieht man nicht in jeder Arena des Landes.