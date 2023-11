Nur 1:1 - Was bei der Schalker U19 nicht passt

Gelsenkirchen. S04-Kult-Coach Norbert Elgert geht nach dem enttäuschenden Remis gegen Viktoria Köln ins Detail.

Norbert Elgert, Trainer der Schalker U19-Bundesliga-Mannschaft, sprach nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Viktoria Köln erneut Klartext. „Die Rechnung, dass aus einer starken U17 eine starke U19 wird, geht nicht auf. Für einige unserer Jungs bedeutet die U19 schon Druck.“ Der erfahrene Schalker Talentausbilder ist kein Typ, sich Einzelne herauszupicken und womöglich zu zerreißen. Ganz im Gegenteil. Elgert kündigte Unterstützung an, „den Jungs auf ihrem Weg zu helfen.“

Gegen Außenseiter Köln, der in der A-Junioren-Bundesliga bereits mit einem Punktgewinn gegen den 1. FC Köln aufhorchen ließ, gerieten die Schalker nach ordentlicher erster Hälfte kurz nach Wiederanpfiff in Rückstand. Der technisch starke Viktoria-Offensivmann Said El Mala ließ dem gut aufgelegten S04-Torwart Faaris Yusufu mit einem Schuss in den Winkel keine Chance. „Dem Gegentor ging ein einfacher Ballverlust von uns voraus“, monierte Elgert, der kurz vor dem Seitenwechsel seinen angeschlagenen Leistungsträger Jean Paul Ndiye auswechseln musste. Elgert: „Jean Paul fällt jetzt aus. Er hat eine Verletzung im Kniebereich.“

Elgert fordert Grundtugenden von Schalker U19

Sein Team kam durch den eingewechselten Jermaine Jann, der eine Hereingabe von Vitalie Becker verwerte, zum 1:1-Ausgleich (54.). Mit einem Schuss an den Außenpfosten hatte Jann später noch das zweite Schalker Tor auf dem Schlappen. Auf der Gegenseite hätte es in mehreren Situationen aber auch im Schalker Kasten noch einmal klingeln können.

“Wir sind ein klein wenig enttäuscht. Uns ist im Hinblick auf unser letztes Spiel gegen Wuppertal keine Leistungssteigerung gelungen. Wir lassen zu viel zu, verteidigen nicht gut, auch wenn wir insgesamt wenig Gegentore haben. Nach vorne sind wir zu stumpf“, bilanzierte Norbert Elgert und stellte fest: „Wir können mit dem Punkt leben. Wir müssen uns jetzt stabilisieren und die Grundtugenden wieder reinbekommen. Wenn wir nicht ans Maximum kommen, dann sind wir Durchschnitt.“

