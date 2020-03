Nach Sieg über Schalke: Bayern-Stars kritisieren S04-Taktik

Gelsenkirchen. Die Spieler des FC Bayern München haben am DFB-Pokalspiel beim FC Schalke 04 wenig Spaß. Manuel Neuer übt nach dem Erfolg beim Ex-Klub Kritik.

Der FC Schalke 04 ist nach einer 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den FC Bayern München ausgeschieden. Die Bayern-Stars hatten an dem Spiel in der mit 62.271 Zuschauern ausverkauften Veltins-Arena nicht sonderlich viel Spaß.

Nach dem 3:0-Erfolg in London bei Chelsea und 6:0-Sieg in Hoffenheim wollten die Bayern auch auf Schalke mit dem Toreschießen weitermachen. Doch die Schalker machten hinten dicht und ermöglichten den Bayern nicht sonderlich viele Einschussmöglichkeiten.

Neuer bemängelt den stumpfen Rasen

Die Bayern-Stars zeigten sich nach der Partie etwas verwundert über die sehr defensive Schalker Taktik. "Das war ein stumpfer Rasen, die Schalker haben mit langen Bällen operiert und mit Sicherheit keinen Fußball zelebriert. Wir standen in der Abwehr sehr sicher", sagte FCB-Torwart Manuel Neuer in der "ARD". Der Nationaltorwart ergänzte: "Wir hatten über 80 Prozent Ballbesitz und die totale Spielkontrolle. Wir sind verdient weitergekommen."

Sieg-Torschütze Joshua Kimmich war erstaunt, dass die Schalker auch in Durchgang zwei ihrer destruktiven Marschroute treu blieben. "Ich war überrascht, wie die Schalker aufgetreten sind. Sie haben ihr kompaktes 5-4-1-System durchgezogen. Ich habe gedacht, dass sie in der zweiten Halbzeit mehr aufmachen. Aber sie haben es nicht getan und so war es schwer für uns da durchzukommen. Manchmal ist nicht viel mehr möglich. Wir sind im Halbfinale und zufrieden", resümierte Kimmich.

Guido Burgstaller trauert Chance hinterher

Schalkes Guido Burgstaller, der in der ersten Halbzeit eine sehr gute Einschussmöglichkeit hatte, trauerte der verpassten Chance etwas hinterher. Auch er wusste, dass sich Schalke für das 0:1 wenig kaufen kann. S04 ist in einem Knockout-Spiel ausgeschieden. "Man hat gesehen, dass wir nicht chancenlos waren. Wir haben einen richtigen Kampf gezeigt, wir können auf uns stolz sein. Vom Auftreten her hat das gepasst. Das muss jedesmal so sein, dann werden wir auch unsere Punkte in der Bundesliga holen", sagte der Schalke-Stürmer.

"So gehört es sich. Die Atmosphäre war positiv. Beide Fanlager haben ihre Mannschaften unterstützt, ohne jegliche Anfeindungen."