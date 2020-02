Gelsenkirchen. Hertha-Verteidiger Torunarigha wurde während des Pokalkrimis offenbar rassistisch beleidigt. Schalke will die Ereignisse gründlich aufarbeiten.

Nach Rassismus-Vorfall: Schalke sendet klare Botschaft

Schalke 04 hat am Morgen nach dem Achtelfinal-Krimi gegen Hertha BSC (3:2 nach Verlängerung) auf die rassistischen Äußerungen reagiert, die von der Tribüne in Richtung Berlins Verteidiger Jordan Torunarigha getätigt worden sein sollen. Der Verein nehme den Vorfall, der sich während des DFB-Pokalspiels offenbar ereignete, "sehr ernst", heißt es in einem öffentlichen Statement, das unter anderem auf der Homepage der Gelsenkirchener verbreitet wurde.

Schneider entschuldigt sich nach Abpfiff

Gemeinsam mit der Polizei Gelsenkirchen, dem Sicherheitsdienst und der vor kurzem eröffneten #stehtauf-Anlaufstelle soll der Vorfall ausführlich aufgearbeitet werden. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider entschuldigte sich bereits nach Abpfiff beim Deutsch-Nigerianer. "Mir fehlt jegliches Verständnis für Vollidioten dieser Art.“

Die Vorstände des FC Schalke 04 reagierten bereits direkt nach Abpfiff mit einem klaren Statement: „Von Seiten des Vereins gibt es null Toleranz für ein solches Verhalten. Wir werden alles dafür tun, dass wir diejenigen, die dafür verantwortlich sind, ausfindig machen und mit Konsequenzen belegen. Ein solches Verhalten verstößt nicht nur gegen Stadionordnung, Leitbild und Satzung des FC Schalke 04, sondern widerspricht auch all unseren Werten. Wir werden mit Sanktionen reagieren und die Vorfälle auch entsprechend zur Anzeige bringen.“

Sarpei: "Rassismus hat auf keinem Platz dieser Welt etwas zu suchen"

Auch der ehemalige S04-Profi Hans Sarpei meldete sich in den Sozialen Medien zu den Vorfällen zu Wort. "Um es sehr deutlich und klar zu sagen: Rassismus hat auf keinem Platz dieser Welt etwas zu suchen", schrieb der 43-jährige Ex-Nationalspieler Ghanas auf Twitter. "Wenn so etwas gerade in der #stehtauf-Woche bei @s04 passiert, dann sind wir alle gefordert entschieden dagegen zu handeln. Rassismus hat nur eines verdient: die rote Karte!" (fdu)