Nach Finaleinzug der Bayern: Schalke 04 muss montags ran

Essen. Der Erfolg des FC Bayern in der Champions League hat Auswirkungen auf den Bundesliga-Terminplan. Statt Schalke eröffnet der BVB die Saison.

Als die Deutsche Fußball Liga (DFL) am 7. August den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2020/2021 veröffentlichte, stockte den Fans des FC Schalke 04 der Atem. Ihr Klub war für das Eröffnungsspiel am 18. September vorgesehen. Für diesen Freitag stand die Auswärtspartie beim Deutschen Meister Bayern München auf dem Programm.

Doch nun steigen die Schalker erst später in die Saison ein. Das steht seit dem 3:0 (2:0)-Sieg der Münchener gegen den französischen Klub Olympique Lyon im Halbfinale der Champions League fest. Da die Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Sonntag gegen Paris Saint-Germain (21 Uhr, Sky und ZDF) um den Titel in der Königsklasse spielt, bekommt sie anschließend mehr Regenerationszeit eingeräumt. Das hatte die DFL vor zwölf Tagen bereits so kommuniziert.

Der BVB empfängt freitags Gladbach

Stattdessen kommt es zum Auftakt zu einem Westduell. Am 18. September treffen in Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach zwei Champions-League-Teilnehmer aufeinander. Die Partie im Stadion an der Strobelallee beginnt um 20.30 Uhr.

Die Partie der Bayern gegen die Schalker wird nun 21. September ausgetragen. Also geht es für die Königsblauen mit einem Montagsspiel um 20.30 Uhr los. An diesem bei vielen Zuschauern ungeliebte Termin werden übrigens nur noch in der kommenden Saison Bundesliga-Spiele ausgetragen. Danach sieht der Terminplan keine Partien an einem Montag vor.

Wagner erlebte im Januar ein Debakel

Aber zurück zur kommenden Saison und dem ersten Spieltag: Es könnte sein, dass Schalke es mit dem Inhaber des Triples zu tun bekommt. Trainer David Wagner hat drei Tage mehr Zeit, seine Mannschaft auf diese schwierige Aufgabe vorzubereiten.

Bei seinem bislang einzigen Gastspiel als Schalke-Coach in der Arena erlebte er ein Debakel. Im Januar 2020 setzte es für den Klub aus dem Ruhrgebiet eine 0:5-Niederlage. In den darauffolgenden 15 Partien gelang Schalke kein Sieg. Es dürfte nicht viele Fußballexperten, die das Ende der Negativserie nun für den 21. September erwarten. (ddh)