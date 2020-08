Nach Corona-Befund: Schalke trainiert wieder – fünf Profis fehlen

Längenfeld. Leichte Entwarnung beim FC Schalke 04: Eine erste Testreihe hat keine weitere Corona-Infektion ergeben. Das Training hat wieder begonnen.

Es war eine kurze Nacht für die Verantwortlichen des FC Schalke 04 im Mannschaftshotel Aqua Dome in Längenfeld. Nach dem positiven Corona-Test eines Profis beratschlagten sie lange, ob das Trainingslager fortgesetzt oder abgebrochen werden soll. Abhängig gemacht wurde diese Entscheidung von einer weiteren Corona-Testreihe. Das Ergebnis kam am Dienstagmorgen: Es gibt keine weitere Infektion - deshalb wurde das Teamtraining in Österreich wieder aufgenommen.