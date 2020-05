Gelsenkirchen. Bei einem Polizeieinsatz kam der Afroamerikaner George Floyd ums Leben. Das löste weltweite Proteste aus. Auch bei Schalkes Weston McKennie.

Weston McKennie, Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, unterstützte am Samstag die Protestwelle gegen Polizeigewalt in den USA. Während des Bundesligaspiels gegen den SV Werder Bremen (0:1) trug er eine Binde mit der Botschaft „Justice for George“, zu Deutsch: „Gerechtigkeit für George“ am linken Arm. „Ich will meine Plattform nutzen, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, das es schon lange gibt“, twitterte der US-Nationalspieler am Samstagabend, „wir müssen für das eintreten, woran wir glauben, und ich glaube, es ist Zeit, dass wir gehört werden.“

To be able to use my platform to bring attention to a problem that has been going on to long feels good!!! We have to stand up for what we believe in and I believe that it is time that we are heard! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism pic.twitter.com/TRB1AGm0Qx — Weston McKennie (@WMckennie) May 30, 2020

McKennie beteiligte sich damit an der aktuellen Protestwelle gegen Polizeigewalt in den USA, die der Tod des Afroamerikaners George Floyd ausgelöst hatte. Floyd war am Montag bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen. Ein weißer Polizist hatte ihm minutenlang das Knie auf den Hals gedrückt, ehe er nach Hilferufen das Bewusstsein verlor. Floyd wurde im Krankenhaus für tot erklärt.

Der Vorfall hat massive Proteste bis hin zu Ausschreitungen nach sich gezogen. Zahlreiche US-Sportstars wie der Basketballer LeBron James nutzten daraufhin ihre Reichweite, um Zeichen gegen institutionellen Rassismus und Polizeigewalt in den USA zu setzen.