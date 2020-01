Fuente Alamo Einst Flop, nun Kapitän: Omar Mascarell hat mit Schalke 04 viel vor in dieser Saison. Zu Trainer David Wagner pflegt er eine besondere Beziehung.

Mascarell spricht über Nübel und seine besondere Beziehung zu Schalke-Trainer David Wagner

Seitdem klar ist, dass Torwart Alexander Nübel den FC Schalke 04 im Sommer ablösefrei in Richtung Bayern München verlassen wird, ist Omar Mascarell der neue Kapitän der Gelsenkirchener. Eine Entwicklung, die im Sommer kaum jemand für möglich gehalten hätte.

Mascarell war im zur Saison 2018 als einstige Leihgabe von Real Madrid an Eintracht Frankfurt ins Ruhrgebiet gewechselt, bestritt anfangs allerdings nur wenige Spiele. Der gebürtige Spanier floppte zunächst - und nach einer ersten enttäuschenden Spielzeit wurde bereits über einen vorzeitigen Weggang nachgedacht. Heute ist Mascarell Führungsspieler auf Schalke. "Kaum jemand hat in meiner ersten Saison auf Schalke an mich geglaubt – und diesen Leuten wollte ich es beweisen", sagte der neue Kapitän dem Nachrichtenportal "t-online.de".

Mascarell schwärmt von Wagner

Großen Anteil an Mascarells Durchbrauch bei S04 hat der neue Trainer. Der 26-Jährige spricht von einer ganz besonderen Beziehung. "Als David Wagner und sein Team zu uns stießen, hat es direkt Klick gemacht. Zwischen uns hat es von Beginn an perfekt gestimmt. Eigentlich gibt es nur ein Wort, dass mir bei David Wagner einfällt: Stolz. Ich bin unglaublich stolz, dass er meine harte Arbeit wahrgenommen und anerkannt hat und mir so viel Vertrauen entgegenbringt."

Der frisch gebackene Kapitän zeigte sich stolz auf seine neue Rolle und optimistisch - zum Beispiel mit Blick auf den DFB-Pokal: „Was Schalke angeht, glaube ich, dass die Zeit wieder reif für den Finaleinzug wäre.“ Auch der Pokalsieg sei denkbar. Es liege eine harte Rückrunde vor Schalke. „Aber dass der Glaube daran, die Champions League zu erreichen, besteht, stimmt mich bereits positiv“, sagte der Mittelfeldspieler mit Blick auf Äußerungen seiner Teamkollegen.

Nach der Unruhe um den Nübel-Transfer soll jetzt erst einmal Ruhe einkehren, so Mascarell. „Wir – und er auch – wissen, dass er bis zum Sommer noch Spieler des FC Schalke 04 ist." Man müsse geschlossen auftreten, um Großes zu erreichen. „Da darf uns der Wechsel eines Mitspielers nicht aus der Bahn werfen.“ (fdu, mit dpa)