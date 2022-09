Zweitliga-Marktwerte: Ex-Schalker und S04-Leihgabe steigen deutlich an

Essen. Das Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte für die 2. Liga aktualisiert. Zwei Ex-Schalker und ein S04-Leihspieler gehören zu den Gewinnern.

Der SC Paderborn mischt in den ersten Saisonwochen die 2. Bundesliga auf. Nach neun Partien liegen die Ostwestfalen mit 19 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Der SCP begeisterte über weite Strecken mit spektakulärem Offensivfußball und stellt den mit Abstand torgefährlichsten Angriff der Liga.

Großen Anteil daran haben zwei Profis, die auch schon das Trikot des FC Schalke 04 trugen: Felix Platte und Marvin Pieringer. Während Platte bis 2017 bei S04 für S04 spielte, steht Pieringer noch zwei Jahre in Gelsenkirchen unter Vertrag, er ist in dieser Saison an Paderborn ausgeliehen.

Auch Fabian Reese macht einen großen Sprung

Dem Portal Transfermarkt.de sind die starken Auftritte des Duos nicht entgangen. Beim kürzlich veröffentlichten Update der Zweitliga-Marktwerte gehören sie zu den zehn größten Gewinnern. Und mit Fabian Reese von Holstein Kiel wurde noch ein weiterer früherer Schalker aufgewertet. Reese machte einen großen Sprung von einer Million Euro auf 1,7 Millionen. Platte hat um 600.000 Euro zugelegt und steht nun bei 1,5 Millionen Euro. Pieringer wird neuerdings mit einer Million Euro bewertet (vorher 500.000 Euro).

Zwar erlebte Reese mit Kiel einen insgesamt durchwachsenen Start. Holstein steht auf dem achten Tabellenplatz. Doch der 24-Jährige, der 2013 in die Knappenschmiede kam und Schalke Anfang 2020 endgültig verließ, ist ein wichtiger Eckpfeiler seines Teams. Ist der schnelle Außenspieler fit, dann spielt er auch — das war schon in den letzten beiden Saisons der Fall. Aktuell steht er bei zwei Toren und drei Vorlagen nach acht Einsätzen.

Derweil führt Platte die Torschützenliste der Liga an. Der 26-Jährige war bereits sechsmal erfolgreich, vier weitere Treffer bereitete er vor — und das in nur neun Spielen. All seine Tore hat Platte allerdings in den ersten fünf Partien erzielt. Inzwischen blieb er viermal in Serie ohne Treffer. Auch in seinen vier Einsätzen für Schalkes Profi hatte Platte nie getroffen. Doch sein Latten-Knaller im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid dürfte vielen Fans wohl in Erinnerung geblieben sein.

Schalke-Leihgabe Pieringer mit perfektem Start in Paderborn

Leihspieler Pieringer war fünfmal in seinen sieben Einsätzen erfolgreich. Dazu kommen zwei Vorlagen. Dass sich ein weiteres Jahr in der zweiten Liga für den 22-Jährigen nach Schalkes Aufstieg lohnen könnte, hatte er bereits bei seinem Debüt angedeutet. Kurz nach seinem Wechsel erzielte er einen Viererpack im DFB-Pokal gegen den Oberligisten FCE Wernigerode. „Der Start war perfekt“, freute sich der Stürmer im Interview mit der WAZ.

In die Top zehn der wertvollsten Zweitliga-Profis schafft es keiner aus dem Trio. Das Ranking wird weiterhin von Ludovit Reis vom Hamburger SV angeführt (vier Millionen Euro). Er ist zugleich der größte Marktwert-Gewinner mit einer Aufwertung um eine Million Euro.

