Mainz und Bielefeld: FC Schalke 04 startet den Kartenverkauf

Gelsenkirchen. Halbfinale: Die U 19 des FC Schalke 04 spielt um den DFB-Pokal der Junioren und die königsblaue U 17 um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft.

Die Nachwuchsfußballer des FC Schalke 04 stehen vor sehr interessanten Aufgaben: Das U-19-Team von Trainer Norbert Elgert empfängt am 2. April (Sonntag, 11 Uhr) zum Halbfinale des DFB-Pokals der Junioren den 1. FSV Mainz 05, und die U-17-Mannschaft von Trainer Onur Cinel bestreitet am 10. April (Ostermontag, 15.30 Uhr) ihr Rückspiel im Halbfinale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft gegen den DSC Arminia Bielefeld. Für beide Partien im Parkstadion hat nun der Kartenverkauf begonnen.

Tickets, teilen die Königsblauen mit, können auf folgenden Wegen erworben werden: Online auf tickets.schalke04.de; telefonisch unter 0209/9775 1877 (die Hotline ist werktags von 10 bis 18 Uhr erreichbar); im Service-Center auf dem Vereinsgelände (Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr).

Das Schalker U-19-Team testet am Sonntag gegen den SC Verl

Genau eine Woche vor der Partie gegen die Mainzer A-Junioren, die Meister der Bundesliga-Staffel Süd/Südwest geworden sind und somit auch im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft stehen, testet das Schalker U-19-Team noch einmal unter Wettkampfbedingungen.

Testspiel: Trainer Norbert Elgert und die U 19 des FC Schalke 04 erwarten am Sonntag im Parkstadion den SC Verl. Foto: Thomas Gödde

Zu Gast sein wird am Sonntag (26. März, 11 Uhr) im Parkstadion der SC Verl, der die vergangene Saison in der Bundesliga-Staffel West auf Rang elf abgeschlossen und soeben den Klassenerhalt geschafft hat. Im Meisterschaftsspiel setzte sich die Elgert-Mannschaft am 19. November vor heimischer Kulisse mit 5:1 durch. Der Eintritt ist frei.

Bevor es für die Schalker B-Junioren am 10. April endgültig um den erneuten Einzug ins Finale um die Deutsche Meisterschaft geht, steht das Hinspiel des Halbfinals auf dem Programm. Das Team von Onur Cinel, der die königsblaue U 17 am 8. Mai 2022 gegen den VfB Stuttgart zum Titel geführt hat, gastiert am 1. April (Samstag, 11 Uhr) in der Bielefelder Schüco-Arena. (AHa)

