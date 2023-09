Magdeburgs Trainer Christian Titz warnt vor Schalke: unangenehm

Gelsenkirchen. Cheftrainer Christian Titz vom 1. FC Magdeburg erwartet am Samstag beim FC Schalke 04 eine harte und unbequeme Aufgabe.

Cheftrainer Christian Titz vom 1. FC Magdeburg erwartet beim FC Schalke 04 eine harte und unbequeme Aufgabe. „Es ist eine sehr unangenehme Mannschaft, weil sie mit enormer Wucht und großer Zweikampfstärke spielt. Sie sind eng am Mann und versuchen immer, den Gegner unter Druck zu setzen“, sagte Titz. An diesem Samstag (20.30 Uhr/Sky) auf Schalke und auch in den nächsten Wochen muss er auf Mo El Hankouri verzichten, der sich im Training einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen hat. „Er wird leider bis Ende der Vorrunde ausfallen“, sagte Titz.

Fünf Spiele, drei Siege, zwei Remis, 13:8-Tore: In der noch jungen Zweitliga-Saison gehört der 1. FC Magdeburg zweifelsfrei zu den positiven Überraschungen - und steht für Spektakel. Das zeigte zuletzt das 6:4 über Hertha BSC vor der Länderspielpause. Insgesamt werden 6000 FCM-Anhänger nach Gelsenkirchen reisen. Die Arena auf Schalke ist mit 62.000 Zuschauern ausverkauft. Der FCM ist noch ungeschlagen in dieser Saison und überraschte zuletzt mit einem 6:4 gegen Erstliga-Absteiger Hertha BSC. Schalke hat erst einen Sieg, aber schon drei Niederlagen auf dem Konto. Das Rezept von Titz, einst wenige Kilometer entfernt als Trainer von Rot-Weiss Essen tätig: "Wir wollen ihre Aktionen durch eine höhere Spielkontrolle minimieren."

Das Schalke-Personal

Fehlen werden den Schalkern neben Bryan Lasme und Kenan Karaman Leo Greiml (Kreuzbandriss), Ron Schallenberg (Rot-Sperre) und Ersatztorwart Ralf Fährmann (Probleme mit der Achillessehne). Der Einsatz von Simon Terodde ist fraglich. Für Fährmann sitzt Michael Langer auf der Bank, Justin Heekeren spielt für die U23. Ein Kandidat für einen Kaderplatz ist Blendi Idrizi. Er sollte Schalke eigentlich verlassen, doch er hatte keinen neuen Klub gefunden, war zudem angeschlagen. Nun ist er vollwertiges Mitglied des Kaders und ein Kandidat fürs Magdeburg-Spiel.

So könnte Schalke spielen

Müller - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Seguin, Tempelmann - Ouedraogo - Mohr, Polter, Murkin.

Kandidaten für den Kader

Langer (Ersatztorwart), Matriciani, Cissé, Kalas, Drexler, Tauer, Idrizi, Latza, Topp, Kabadayi, Kozuki, Terodde

Es fehlen

Schallenberg (Rot-Sperre), Greiml (Kreuzbandriss), Fährmann (Probleme mit der Achillessehne), Karaman, Lasme (beide Reha nach Muskelfaserriss), Heekeren (hält in der U23)

