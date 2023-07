Schalke fertigt Gornik Zabrze ab - lockerer 5:0-Testspielsieg

Im Trainingslager in Mittersill bereiten sich die Profis von Schalke 04 aktuell auf die Saison vor. Mit dabei sind auch unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack, die im Schalker Mannschaftshotel eine Sonderfolge von „19:04 – der Schalke-Talk“ mit Michael Langer aufgenommen haben. Dabei spricht Langer unter andrem über seine Rolle in der Mannschaft und das Torwart-Team um den derzeit verletzten Stammtorwart Ralf Fährmann. Besonders schwärmt der 38 Jahre alte Österreicher vom Zusammenhalt der Schalker Mannschaft.

Mittersill. Zum Abschluss des Trainingslagers in Mittersill besiegte Schalke 04 den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze mit 5:0. Ein verdienter Sieg.

Erfolgreicher Abschluss des Sommer-Trainingslagers für den Zweitligisten FC Schalke 04: Vor rund 1000 Zuschauern in Mittersill besiegten die Königsblauen den schwachen polnischen Erstligisten Gornik Zabrze mit 5:0 (2:0). Für die vielen Schalker im Publikum lohnte sich das Spiel nicht nur wegen des Sieges – noch einmal sahen sie den inzwischen 38-jährigen Lukas Podolski auf dem Rasen. Er trug bei Gornik Zabrze die Nummer 10.

In der ersten Hälfte wollte Schalkes Trainer Thomas Reis seine aktuelle A-Elf sehen – doch kurz vor dem Anpfiff musste er sie ändern. Für Dominick Drexler (Vorsichtsmaßnahme) rückte Blendi Idrizi ins Team. Die Schalker, im 4-3-3-System sortiert, erwischten im Gegensatz zur 0:2-Niederlage im Test gegen den FC Kopenhagen vier Tage zuvor einen glänzenden Start. Schon nach 18 Sekunden schoss Ron Schallenberg zum ersten Mal aufs gegnerische Tor.

Karaman bringt Schalke in Führung

Noch bessere Möglichkeiten hatten Blendi Idrizi (5.) und Kenan Karaman (8.). Idrizis Schuss aus aussichtsreicher Position wurde vom eigenen Mitspieler Danny Latza ins Toraus abgefälscht. Karaman köpfte nach einer Flanke von Thomas Ouwejan am Tor vorbei. Den besser postierten Simon Terodde hatte Karaman nicht gesehen. In der 14. Minute gingen die Schalker durch ein Kontertor verdient in Führung: Tobias Mohr spielte mit einem klugen Querpass Karaman frei – der lief allein auf Torwart Daniel Bielica zu, blieb eiskalt und verwandelte zum 1:0.

Kenan Karaman erzielte das 1:0 für Schalke gegen Gornik Zabrze. Foto: Tim Rehbein/RHR-Foto

Und Zabrze? Bis zur Trinkpause in der 22. Minute hatte der polnische Erstligist zwei Möglichkeiten, beide entsprangen bösen Fehlpässen von Ibrahima Cissé. Zunächst schoss Pawel Olkowski vorbei (2.), die zweite Chance vergab Daisuke Yotoka (21.).

Nach der Trinkpause verflachte das Spiel bei 35 Grad. Zabrze, vorher klar unterlegen, bekam nun auch einige Spielanteile. Es gab nur noch zwei Torszenen – beide für Schalke. Zunächst gelang Idrizi nach schöner Flanke von Karaman per Volleyschuss das 2:0 (32.), dann scheiterte Thomas Ouwejan am hervorragend reagierenden Bielica (45.). Mit einer verdienten Führung gingen die Schalker in die Kabine – gar nicht zu sehen war Weltmeister Podolski. Er hielt sich bei der Sommerhitze überwiegend im Mittelkreis auf, tauchte nur einmal auf, als er einen Freistoß aus der eigenen Hälfte direkt ausführte und weit am Schalker Tor vorbeischoss.

Podolski ausgewechselt, Reis tauscht fleißig durch

Zur zweiten Hälfte kam Podolski nicht mehr wieder – doch nicht nur er wurde ausgetauscht. Beide Trainer probierten einige neue Spieler aus, Reis wechselte zur Pause sieben Mal und tauschte in der 60. Minute weitere vier Spieler aus. Unmittelbar nach dem Wechsel hatte Schalke durch Tobias Mohr und Sebastian Polter, deren Schüsse geblockt wurden, eine Doppelchance (47.), danach passierte rund 20 Minuten gar nichts.

Das 3:0, das in der 67. Minute fiel, hatte sich zu diesem Zeitpunkt gar nicht angedeutet. Nach einer schönen Freistoßflanke von Soichiro Kozuki aus dem Halbfeld stieg Bryan Lasme am höchsten und köpfte das dritte Tor. Zwölf Minuten später fiel das vierte Tor, erneut nach einer Kozuki-Standardsituation. Kozuki schlug eine Ecke in den Fünfmeterraum, Assan Ouedraogo verwandelte per Kopf.

Mit einem abgefälschten Freistoß erhöhte Kozuki sogar noch auf 5:0 (89.). Er war mit einem Tor und zwei Vorlagen der Spieler des Tages.

Der Schalke-Ticker zum Nachlesen

ABPFIFF!

89. Minute: Kozuki verwandelt einen Freistoß direkt, wird mit einem Tor und zwei Vorlagen in 30 Minuten zum Matchwinner.

89. Minute: TOR FÜR SCHALKE! 5:0 DURCH SOICHIRO KOZUKI

84. Minute: Gornik spielt wirklich nicht gut. Konterchance, Norbert Wojtuszek spielt einen Querpass, in der Mitte steht Robert Dadok frei und versemmelt die Chance leichtfertig. Er schießt über das Tor, über die Stadionumrandung Richtung Straße.

79. Minute: Wieder ein toller Standard von Kozuki, diesmal eine Ecke direkt an den langen Pfosten gezogen. Dort steht Assan Ouedraogo ganz frei und köpft das vierte Tor.

79. Minute: TOR FÜR SCHALKE! 4:0 DURCH ASSAN OUEDRAOGO!

75. Minute: Zum Beispiel zwei Minuten nach dem letzten Eintrag: Robert Dadok tunnelt im Fünfmeterraum Malik Talabidi, spielt aber einen unpräzisen Querpass. Verthomy Boboy kann klären.

73. Minute: Die Kapitänsbinde trägt jetzt Torwart Michael Langer - der übrigens noch nicht eingreifen musste. Die Schalker Abwehr war in der zweiten Hälfte zwar nicht sattelfest, profitierte aber von großer Harmlosigkeit der Gäste.

67. Minute: Schöne Freistoßflanke von Soichiro Kozuki aus dem linken Halbfeld, Bryan Lasme steigt am höchsten und köpft den Ball ins Netz.

67. Minute: TOR FÜR SCHALKE 04! 3:0 DURCH BRYAN LASME!

66. Minute: Robert Dadok lässt Schalkes Rechtsverteidiger Malik Talabidi stehen, sein Rückpass wird aber zum Fehlpass.

62. Minute: Erste Ecke für Gornik Zabrze - Boboy klärt zur zweiten Ecke. Diese wird kurz ausgeführt, die Flanke von Damian Rasak wird zum Torschuss. Vorbei.

60. Minute: Vier weitere Wechsel bei Schalke 04 - für Kaminski, Schallenberg, Latza und Mohr kommen Boboy, Tauer, Kozuki und Lasme.

59. Minute: Die Einträge werden seltener - das heißt: Es passiert nicht mehr viel. Gerade hat der polnische Torwart im Spielaufbau Tobias Mohr angeschossen - vorbei. Ist inzwischen schon eine Erwähnung wert.

56. Minute: Schalke verteidigt die 2:0-Führung konzentriert und souverän, spielt aber nicht mehr mit der nötigen Geschwindigkeit nach vorn.

54. Minute: Behandlungspause - Kapitän in der zweiten Hälfte ist übrigens Marcin Kaminski.

53. Minute: Gornik Zabrze im Angriff, Foul von Danny Latza rund 30 Meter vor dem Schalker Tor.

52. Minute: Matriciani kommt an den Ball, schießt aufs Tor - gefühlt zum ersten Mal im Schalke-Trikot - der Torwart hält den Ball sicher fest. Szenenapplaus vom Publikum.

49. Minute: Schöner 40-Meter-Pass von Leo Greiml, Mohr kann den Ball nicht kontrollieren, flankt aufs Tor.

48. Minute: Lukas Podolski ist zur Pause in der Kabine geblieben. Hätte in unserer Einzelkritik mit Sicherheit keine gute Note bekommen...

47. Minute: Direkt eine Doppelchance für Schalke, doch Sebastian Polter und Tobias Mohr scheitern.

46. Minute: Acht Wechsel zur Pause bei Schalke. Die Aufstellung: Langer - Talabidi, Greiml, Kaminski, Matriciani - Schallenberg, Latza - Ouedraogo - Topp, Polter, Mohr.

PAUSE! SCHALKE FÜHRT MIT 2:0!

45. Minute: Der Angriff geht weiter, Ouwejan steht nach Latza-Querpass frei, scheitert aber am sehr gut reagierenden Torwart Daniel Bielica.

45. Minute: Freistoß Schalke - Marcin Kaminski nimmt aus 28 Metern Entfernung Anlauf, in die Mauer.

43. Minute: Noch zwei Minuten bis zur Pause. In der Anfangsphase war Schalke klar spielbestimmend, führte verdient. Nach der Trinkpause verflachte das Spiel, das zweite Tor hatte sich nicht abgezeichnet.

40. Minute: Gelbe Karte für Ouwejan. Hat seinen Gegenspieler festgehalten.

38. Minute: Gute Flankenposition für Ouwejan, doch der Torwart holt sich den Ball sicher.

35. Minute: Erste Ecke für Schalke! Ouwejan schießt von der rechten Seite, Terodde verlängert, am langen Pfosten steht aber kein Schalker. Chance vergeben.

32. Minute: Schönes Tor: Latza führt den Ball Richtung Gornik-Strafraum, hält den Ball sogar etwas zu lang, Karaman hatte schon den Pass gefordert. Im letzten Moment spielt Latza den Ball, Karaman flankt an den langen Pfosten, Idrizi trifft volley.

32. Minute: TOR FÜR SCHALKE! 2:0 DURCH BLENDI IDRIZI!

27. Minute: Schallenberg zeigt eine seiner Stärken, gewinnt im hohen Pressing etwa 25 Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball - der Schiedsrichter pfeift Foul. Falsch.

26. Minute: Das Spiel läuft wieder, aber in den vergangenen Minuten plätscherte es ein wenig vor sich hin.

22. Minute: Trinkpause.

21. Minute: Riesenchance für Gornik Zabrze - der nächste grobe Schnitzer von Cissé, dessen Rückpass-Kopfball auf Torwart Müller zu kurz gerät, Daisuke Yokota sprintet dazwischen, will den Ball querlegen, vergibt aber diese Chance. Müller klärt.

20. Minute: Immer wieder kommen die Schalker Flügelspieler in gute Positionen - vor allem die Flanken von Cedric Brunner sind aber nicht gut.

18. Minute: Die Führung ist verdient, die Schalker waren bisher die klar bessere Mannschaft. Zabrze hatte nur eine Torszene - und die entsprang einem individuellen Fehler in der königsblauen Deckung.

14. Minute: Schalke spielt einen tollen Konter, Mohr behält den Überblick und spielt einen blitzsauberen Querpass. Karaman ist mitgelaufen und verwandelt frei vor dem Torwart stehend sicher. Die Fans rufen "Deutscher Meister wird nur der S04".

14. Minute: TOR FÜR SCHALKE! 1:0 DURCH KENAN KARAMAN!

11. Minute: Lukas Podolski schießt einen Freistoß aus der eigenen Hälfte - naja, so richtig weit vor dem Tor stand Torwart Marius Müller nicht. Ball fliegt jedenfalls vorbei, die Zuschauer klatschen.

8. Minute: Schöne Flanke von Ouwejan, Karaman erwischt den Ball und köpft vorbei - hinter ihm stand aber Terodde leicht besser. Auch da war mehr drin.

5. Minute: Erste gute Chancen: Terodde legt einen Brunner-Querpass im Strafraum zurück auf Idrizi, dessen Schuss von Latza geblockt wird. Da war mehr drin.

4. Minute: Schallenberg führt im Mittelfeld den Ball, der Steilpass ist wenige Millimeter zu steil, Latza kommt zu spät.

2. Minute: Böser Fehlpass im Spielaufbau von Cissé, Gornik kann das nicht nutzen, der Schuss von Pawel Olkowski fliegt am Schalker Tor vorbei.

18 Sekunden: Schalkes erster Angriff endet direkt mit einem Abschluss - doch Schallenbergs Torschuss ist viel zu lasch. Zu diesem Zeitpunkt führte Bocholt im vorletzten Testspiel mit 1:0.

15.30 Uhr: Anpfiff

15.28 Uhr: Wer gehofft hat, Schalke würde in den neuen Heimtrikots spielen - weit gefehlt. S04 trägt die am Freitag präsentierten Ausweichshirts.

15.20 Uhr: Änderung in Schalkes Startelf: Dominick Drexler (Vorsichtsmaßnahme) fehlt, Blendi Idrizi spielt.

15.15 Uhr: Der Stadionsprecher verkündet die Aufstellung. Die Schalker applaudieren, als er Lukas Podolski ankündigt.

15.10 Uhr: Gornik Zabrze hat einen prominenten Spieler mitgebracht: Lukas Podolski, Weltmeister 2014 und inzwischen 38 Jahre alt, trägt die Nummer 10 und steht in der Startelf.

15.07 Uhr: In Mittersill ist es sehr heiß - das Thermometer ist auf 32 Grad im Schatten geklettert. Auf dem Platz ist es noch heißer.

15.05 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker. Im Stadion des SC Mittersill trifft Schalke 04 auf den polnischen Spitzenklub Gornik Zabrze.

So spielt Schalke 04

Müller (46. Langer) - Brunner (46. Talabidi), Cissé (46. Greiml), Kaminski (60. Boboy), Ouwejan (46. Matriciani) - Schallenberg (60. Lasme), Latza (60. Tauer) - Idrizi (46. Ouedraogo) - Karaman (46. Topp), Terodde (46. Polter), Mohr (60. Kozuki).

Tor: 1:0 Karaman (14., Vorlage Mohr), 2:0 Idrizi (32., Karaman), 3:0 Lasme (67., Kozuki), 4:0 Ouedraogo (79., Kozuki).

Es fehlen

Tempelmann (Trainingsrückstand), Drexler (Vorsichtsmaßnahme), Fährmann, Seguin, Flick (alle verletzt), Heekeren, Treichel (Torhüter, die nicht spielen)

