Hamburg. Generalprobe vor dem Rückrunden-Start: Der FC Schalke 04 testet beim Zweitliga-Zweiten HSV. Verfolgen Sie das Spiel bei uns im Live-Ticker!

LIVE! Noch 0:0 zwischen dem HSV und Schalke 04

Vier Tage nach dem Trainingsstart bestreitet Fußball-Zweitligist Hamburger SV sein erstes Testspiel des Jahres. Der Gegner ist am Freitagabend ein Schwergewicht: Schalke 04. „Nach einem etwas schwächeren Jahr schreibt Schalke in dieser Saison wieder positive Schlagzeilen“, sagte HSV-Trainer Dieter Hecking. Die Gelsenkirchener haben sich in den vergangenen Tagen im Trainingslager unter spanischer Sonne vorbereitet. Ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden ging mit 0:1 verloren.

Schalke-Trainer David Wagner testet die Elf, die beim Bundesliga-Start gegen Borussia Mönchengladbach erste Wahl sein soll. Mit dabei: Sturm-Zugang Michael Gregoritsch. (dpa/aer)

So spielen der HSV und Schalke 04

HSV: Heuer Fernandes - Narey, Letschert, Ewerton, Leibold - Kinsombi - Fein, Dudziak - Jatta, Hinterseer, Jairo. Trainer: Hecking

Schalke: Schubert - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Caligiuri, Serdar - Harit - Raman, Gregoritsch. Trainer: Wagner

So läuft das Schalke-Spiel

14. Minute: Schalke-Torwart Markus Schubert wurde bisher noch nicht ernsthaft geprüft. Musste sich noch nicht einmal schmeißen. Hose, Trikot und Stutzen sind noch blitzsauber!

13. Minute: Wieder eine klitzekleine Chance für Schalke, wieder durch Gregoritsch. Doch dessen Kopfball kann HSV-Torwart Heuer Fernandes ganz, ganz sicher festhalten.

11. Minute: Immer noch 0:0, immer noch keine große Möglichkeit, beide Trainer denken an der Seitenlinie wahrscheinlich: "Gute Spielkontrolle". Und die Zuschauer denken sich: "Könnte allmählich was passieren."

7. Minute: Erster Torschuss der Schalker: Michael Gregoritsch schießt ganz knapp am Tor vorbei.

6. Minute: Die Anfangsphase ist ausgeglichen, beide Mannschaften verstecken sich nicht.

Vor dem Spiel: Die "Sirtaki" läuft, Schalke-Trainer David Wagner läuft schon zur Bank, die Mannschaften lassen noch etwas auf sich warten. Der Unterrang im Volksparkstadion ist ordentlich gefüllt, der Oberrang frei geblieben.

Vor dem Spiel: Wer Bewegtbilder sehen möchte: Schalke und der HSV übertragen über ihre YouTube-Kanäle live.

Vor dem Spiel: Schalke-Trainer David Wagner testet die Elf, die vermutlich auch in einer Woche im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 17. Januar) erste Wahl ist.

Vor dem Spiel: Herzlich Willkommen zum Testspiel zwischen dem HSV und Schalke 04.