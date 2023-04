Live! Schalkes U19 kämpft um den Einzug ins Pokalfinale

Für Nornert Elgert und seine Schalker U19 ist der DFB-Pokal die große Chance, eine gute Saison noch mit einem Titel zu krönen. Sonntag geht es im Halbfinale in Gelsenkirchen gegen Mainz 05. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen. Schalkes U19 will ins Endspiel um den DFB-Pokal. Mainz 05, der Gegner im Halbfinales ist unbequem. Das Spiel im Live-Ticker.

Pokal-Zeit in der U19: An diesem Sonntag (11 Uhr) empfängt der FC Schalke 04 den FSV Mainz 05 im Halbfinale des DFB-Pokals der Junioren. Und das wird alles andere als eine einfache Aufgabe für die von Norbert Elgert trainierten Königsblauen. Mainz kommt als Staffelsieger der U19-Bundesliga Süd/Südwest nach Gelsenkirchen, während Schalke in der Abschlusstabelle der West-Staffel auf dem dritten Platz landete.

Das Duell zwischen S04 und M05 gab es bereits im Viertelfinale der Saison 2019/20. Damals setzte sich Mainz mit 1:0 durch, konnte aber nicht im Halbfinale antreten, da die Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. Wie die Wiederauflage an diesem Sonntag ausgeht, erfahren Sie hier im Liveticker.

Schalke 04 gegen Mainz 05. Das DFB-Pokal-Halbfinale der U19 im Live-Ticker:

Schalke - Mainz

