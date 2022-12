Schalkes U23 zerlegt Kölner Reserve – auch Sané trifft

Gelsenkirchen. Die königsblaue U23 hat in der Regionalliga West einen 5:0-Kantersieg gegen die Kölner U21 eingefahren und ihre Durststrecke endlich beendet.

Durch den 5:0 (3:0)-Sieg über die U21 des 1. FC Köln hat die Reserve des FC Schalke 04 ihre Durststrecke von vier Partien ohne Dreier beendet. Beim aus Sicherheitsgründen auf 12 Uhr vorverlegten Mittags-Kick machten Knipser Rufat Dadashov & Co. im Parkstadion schon vor der Pause alles klar. Trainer Jakob Fimpel bot in der U23 neben Torwart Justin Heekeren auch die Jungprofis Sidi Sané sowie Kerim Çalhanoğlu auf.

Schalke stellt nach einer halben Stunde die Weichen

Nachdem beide Teams durch Soichiro Kozuki (18.) und Hendrik Mittelstädt (26.) jeweils einen Aluminiumtreffer verzeichneten und sich ein ausgeglichenes Duell lieferten, stellten die Königsblauen die Weichen nach einer halben Stunde auf Sieg. Rufat Dadashov umkurvte FC-Keeper Tobias Trautner und bugsierte den Ball zum 1:0 ins leere Tor (29.). Die Kölner antworteten zwar durch einen Direktversuch von Mittelstädt, aber S04-Torwart Justin Heekeren war auf dem Posten (41.).

Durch einen Doppelschlag kurz vor dem Pausentee schraubte Schalke das Resultat komfortabel in die Höhe. Erst traf Kozuki nach einem Konter zum 2:0 (44.), bevor Daniel Kyerewaa ein Dribbling zum 3:0 abschloss (45.+1). Sofort nach Wiederanpfiff ließ Sidi Sané per Kopfball den vierten S04-Treffer folgen (48.). Die Rheinländer hatten kaum noch etwas entgegenzusetzen und mussten sogar einen fünften Einschlag hinnehmen. Auf Zuspiel des gut aufgelegten Rufat Dadashov traf Kozuki mit einem feinen Schuss ins rechte Eck zum 5:0 (68.). Die Königsblauen verbesserten sich durch den Kantersieg mit nun 30 Punkten auf den fünften Tabellenplatz.

Schalke U23: Heekeren – Boboy, Albutat, Schell, Çalhanoğlu – Sané (65. Kurt), Balouk (78. Ivan), Müller, Kyerewaa – Dadashov, Kozuki (71. Castelle). Tore: 1:0 (29.) Dadashov, 2:0 (44.) Kozuki, 3:0 (45.+1) Kyerewaa, 4:0 (48.) Sané, 5:0 Kozuki (68.).

