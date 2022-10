Unwetter: Topspiel zwischen Schalke und Münster abgebrochen

Gelsenkirchen. Das Topspiel in der Regionalliga zwischen Schalke 04 II und Preußen Münster wurde nach 27 Minuten abgebrochen. Der Grund war das Wetter.

Tabellenvierter gegen Spitzenreiter: Die Partie zwischen der U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 und dem SC Preußen Münster dauert jedoch keine 27 Minuten, als Schiedsrichter Marc Jäger wegen des Unwetters zunächst unterbricht. Um 15.15 Uhr kommt dann die Nachricht, dass das Spiel im Parkstadion nicht wieder aufgenommen und abgebrochen wird.

Es ist kurz nach 14.50 Uhr, als der Unparteiische die beiden Mannschaften in die Kabinen schickt. Gewitterwarnung. Aus Haftungs- und Sicherheitsgründen müssen auch die Zuschauer das Stadion verlassen – was jedoch bei vielen Münsteraner Fans nicht gelingt. Sie bleiben.

Preußen-Fans kamen ohnehin zu spät

Ohnehin hatte dieses Spiel mit Verspätung begonnen. Weil einige Fans der Preußen Probleme bei der Anreise mit der Deutschen Bahn hatten, wurde der Anstoß auf 14.10 Uhr festgelegt. Daraus wurde anschließend 14.25 Uhr. Wegen einer Gewitterwarnung. Das Wetter machte an diesem frühen Samstagnachmittag, was es wollte. Mal plästerte es in Strömen, mal schien die Sonne.

Und nach dem Anpfiff startete das Schalker U-23-Team gleich mit einer guten Freistoß-Aktion, bei der die Münsteraner tief durchatmen mussten. Dann aber näherte sich der Spitzenreiter dem Schalker Kasten. Thorben Deters stand in der vierten Minute allerdings im Abseits, während Yassine Bouchama knapp vorbeischoss (17.) und Torwart Justin Heekeren gegen den ehemaligen Schalker Alexander Langlitz in höchster Not klärte (18.). Anschließend musste der Keeper der königsblauen U23 behandelt werden, konnte aber weiterspielen.

Schalke geht in Führung - kurz danach ist Schluss

Das Tor fiel dann auf der anderen Seite, und zwar in der 22. Minute. Nach einem stark vorgetragenen Angriff und Vorarbeit von Daniel Kyerewaa zog Andreas Ivan aus 17 Metern ab und traf zum 1:0 für das Team von Trainer Jakob Fimpel, der auf den gesperrten Routinier Tim Albutat sowie die verletzten Luca Campanile, Moritz Flotho, Nelson Amadin und Luis Klein hatte verzichten müssen.

Der Regen knallte in der Folge immer heftiger ins Parkstadion, und in der 27. Minute beendete Schiedsrichter Marc Jäger die Partie vorübergehend, letztendlich aber schon endgültig.

FC Schalke U23: Heekeren - van der Sloot, Schell, Müller, Kyerewaa, Bokake, Dadashov, Ivan, Sané, Mfundu, Boboy.

SC Preußen Münster: Schulze Niehues – Bouchama, Deters, Scherder, Teklab, Lorenz, Grote, Remberg, Langlitz, Oubeyapwa, Hahn.

