Leverkusen. Der FC Schalke 04 muss das Spiel bei Bayer Leverkusen gewinnen, um den dritten Platz erfolgreich zu verteidigen. Hier ist unser Live-Ticker.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

LIVE! Schalke-Trainer Wagner setzt auf Burgstaller

Der Respekt vor dem FC Schalke 04 ist bei Bayer Leverkusen groß. Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler zum Beispiel sagt vor dem Fußball-Bundesligaspiel am Samstagabend: „Die starken Schalker gehören zu den Spitzenklubs.“ Solche Komplimente gibt Schalke-Trainer David Wagner gern zurück: „Das ist für uns eine superspannende Aufgabe.“ Die Schalker müssen nach den Ergebnissen der Spiele am Mittag gewinnen, um den dritten Platz erfolgreich zu verteidigen.

Bitter für Wagner: Innenverteidiger Matija Nastasic kann doch nicht spielen. Wegen Schmerzen in der Kniekehle konnte Nastasic am Donnerstag das Training nur in der Kurzversion absolvieren. Und doch sagte Wagner am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Spiel: „Das war Belastungssteuerung.“ Doch es reichte nicht: Nastasic fehlt, Weston McKennie verteidigt neben Ozan Kabak.

Burgstaller stürmt neben Raman

Eine weitere Überraschung: Guido Burgstaller kehrt in die Startelf der Königsblauen zurück und stürmt neben Benito Raman. Burgstaller wartet noch auf sein erstes Saisontor, hat aber eine tolle Serie in der BayArena: Hier traf er immer, wenn er mit Schalke gegen Leverkusen spielte.

Die Leverkusener müssen auf den gesperrten Innenverteidiger Jonathan Tah verzichten, der von Aleksandar Dragovic vertreten wird. Kai Havertz steht ebenfalls wieder in der Startelf von Trainer Peter Bosz. Auch Bosz schwärmte übrigens von S04: „Schalke ist eine Mannschaft, die aggressiv anläuft und versucht, ständig Druck gegen den Ball zu bekommen. Wir werden wenig Zeit im Ballbesitz haben.“

So spielen Bayer Leverkusen und Schalke 04

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Dragovic, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger - Bellarabi, Havertz - Bailey, Alario. Trainer: Bosz

Schalke 04: Nübel - Kenny, Kabak Nastasic, Oczipka - Mascarell, Serdar - Caligiuri, Harit - Raman, Matondo. Trainer: Wagner

Hier geht's zum Live-Ticker