Schalke-Trainer Geraerts über Tönnies-Zoff und Terodde

Gelsenkirchen Unter der Woche ging es beim FC Schalke 04 wenig ums Sportliche. Das ändern sich mit der PK von Trainer Karel Geraerts. Der Live-Ticker

Wieder einmal berherrschte unter der Woche ein nicht-sportliches Thema alles rund um den FC Schalke 04. Clemens Tönnies sorgte mit seinen Aussagen gegenüber unserer Redaktion, dass es „noch nie so schlimm“ um Schalke gestanden habe, für mächtig Wirbel. Auch andere Sponsoren äußerten sich auf Nachfrage dieser Redaktion. Schalkes Aufsichtsrat Axel Heferreagierte darauf. Dabei ist das Wochenende aus sportlicher Sicht für die Knappen durchaus brisant, schließlich treten sie am Sonntag (13.30 Uhr) bei Holstein Kiel an, dem derzeit Drittplatzierten.

Schalke könnte mit einem Sieg bei einer der Top-Mannschaften der 2. Bundesliga zudem einen weiteren Schritt weg von den Abstiegsplätzen machen, nachdem in der vergangenen Woche das formstarke Eintracht Braunschweig vorerst wieder distanziert wurde. Der knappe Sieg sollte zudem Auftrieb geben.

Ob das wirklich so ist? Dazu wird sich Karel Geraerts ab 13.30 Uhr in der Pressekonferenz äußern. Wir tickern live mit, ihr verpasst keine wichtige Aussage des Schalke-Trainers.

FC Schalke 04: Die Pressekonferenz mit Karel Geraerts live

13:46 Uhr: „Es ist klar, dass Schalke ein Top-Team hat und wir ein großer Klub sind. Aber wir müssen das aufs Feld bringen“, sagt Geraerts. „Wir machen Fortschritte, das sieht man. Und das ist gut.“

13:44 Uhr: Im Hinspiel war Schalke nahezu chancenlos. „Man kann immer etwas aus diesen Spielen ziehen, aber da hatte die Mannschaft einen anderen Trainer“, sagt Geraerts.

13:43 Uhr: „Cedric Brunner war ein paar Tage krank. Deshalb ist es wichtig zu sehen, wie es ihm geht. Henning Matriciani hat zuletzt nicht viel gespielt, aber er gibt immer sein Maximum. Es geht nicht immer nur um fußballerische Qualitäten. Das ist ein Beispiel für viele Spieler“, so Geraerts.

Cedric Brunner könnte wieder eine Startelf-Option sein. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

13:42 Uhr: Zu der Unruhe rund um den Verein unter der Woche: „Ich habe nichts wahrgenommen.“

13:41 Uhr: Über Holstein Kiel: „Sie spielen sehr modernen Fußball, spielen befreit auf, spielen schönen Fußball. Es wird ein harter Job für uns am Sonntag. Aber wir mögen solche Spiele. Wir müssen ohnehin auf uns gucken“, so der Schalke-Trainer.

13:40 Uhr: „Vor dem Spiel letzte Woche war der Druck groß. Aber der Druck ist auch vor dem Spiel gegen Kiel groß. Wir haben letzte Woche die drei Punkte verdient, weil wir hart gearbeitet haben. Wir brechen nicht in Panik aus und glauben an unseren Weg“, sagt Geraerts.

13:38 Uhr: „Paul Seguin ist ein wichtiger Spieler für uns. Dadurch wird er vom Gegner stark gedeckt, aber das eröffnet Räume für die anderen Spieler“, sagt Geraerts. Deshalb sei der Spielaufbau nicht limitiert, auch andere Spieler hätten die Qualitäten dafür.

13:37 Uhr: Geraerts stärkt Stürmer Simon Terodde den Rücken: „Ich bin sehr glücklich seinen Leistungen. Ich weiß, dass er auf ein Tor wartet, diese Phasen gibt es aber immer.“

Schalke 04: Ouédraogo kurz vor der Rückkehr

13:36: Geraerts hofft bei Assan Ouédraogo auf eine Rückkehr ins Mannschaftstraining. „Er befindet sich im letzten Drittel seines Weges“, sagt der Trainer.

13:34 Uhr: „Wir haben 25 fitte Spieler - und können nur 18 Spieler in den Kader berufen. Jedes Wochenende muss ich eine Auswahl treffen“, sagt Geraerts. Nach der vergangenen Woche waren Lino Tempelmann und Yusuf Kabadayi auf der Tribüne. „Sie waren natürlich enttäuscht. Haben aber im Training gut reagiert.“

13:33 Uhr: „Es ist wichtig für Brandon Soppy, dass er in den Rhythmus kommt und deshalb war das Spiel für ihn wichtig“, sagt Geraerts über den Neuzugang.

13:32 Uhr: Es gibt keine Verletzten, sagt Geraerts. Zum Testpiel gegen Verl sagt er: „Es waren viele junge Spieler dabei und ich war sehr zufrieden. Es diente, einigen Spielern Spielpraxis zu verschaffen.“ Dominick Drexler hat keine Verletzung davon getragen.

Um 13.30 Uhr geht die Pressekonferenz los.

