Live! Schalke: Tilmann, Wilmots & Hefer über die S04-Zukunft

Gelsenkirchen Die neue Führungsriege des FC Schalke 04 stellt sich und ihre Ziele in der Pressekonferenz vor.

Das Trainingslager des FC Schalke 04 in Portugal ist beendet – und so langsam wird es für die Königsblauen ernst. Nur noch eine Woche trennt die Gelsenkirchener vom Rückrundenauftakt der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV (20. Januar). Neuzugänge hat Schalke bislang zwar nicht vermeldet, doch neue Gesichter gibt es trotzdem. In der Führungsetage.

Seit Jahresbeginn ist Matthias Tillmann neuer Vorstandsvorsitzender und Marc Wilmots der neue Sportdirektor. Doch was plan das Duo mit Schalke 04? Diese und viele weitere Fragen werden Wilmots und Tillmann heute bei einer Pressekonferenz in der Arena beantworten. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer steht dort als Gesprächspartner bereit.

Um 12 Uhr geht’s los. Wir sind für Euch dabei und tickern die Pressekonferenz live.

12.02 Uhr: Es geht los.

12.03 Uhr: Axel Hefer beginnt. Er freue sich, dass sie als Trio nun vollständig in das Jahr starten. Zu den Aufgaben des Aufsichtsrats betont er, dass dieser Strategie und Richtung vorgeben, den Vorstand auswähle und prüfe, ob die Richtung vom Vorstand auch so eingehalten wird. Sportlich wolle man die Mannschaft Schritt für Schritt verstärken, um in die Bundesliga zurückzukehren. In einigen Bereichen habe man zum Teil auch Rückstände gemacht. Das Ziel sei es, nachhaltig aufzusteigen, eigene Spieler entwickeln und sich in der Bundesliga festzusetzen.

