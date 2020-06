Live-Ticker Live! Silva trifft - Schalke in Frankfurt hinten

Frankfurt. Schalke 04 will bei Eintracht Frankfurt endlich die Wende schaffen. Wir informieren Sie im Live-Ticker über alles Wichtige.

Auch gegen Eintracht Frankfurt lässt Schalkes Trainer David Wagner wieder seine „jungen Wilden“ los. Nachdem Mittelfeldspieler Can Bozdogan beim Remis gegen Bayer Leverkusen (1:1) sein Debüt in der Bundesliga gefeiert hatte, steht der 19-Jährige auch jetzt wieder in der Anfangsformation.

Gleiches gilt für Stürmer Ahmed Kutucu (20) und Mittelfeldspieler Nassim Boujellab (20), auch sie bekommen erneut das Vertrauen des Trainers und dürfen gegen die SGE starten. Dass Schalke wieder auf viele Junge Spieler setzt ist allerdings in erster Linie der langen Verletztenliste geschuldet.

Mit Benjamin Stambouli, Salif Sane, Jean-Clair Todibo, Omar Mascarell, Suat Serdar, Amine Harit, und Guido Burgstaller fehlen gleich sieben Spieler verletzt. Hinzu kommt die Sperre von Daniel Caligiuri (fünfte Gelbe Karte). Nach auskurierten Blessuren stehen Rabbi Matondo und Benito Raman immerhin wieder zur Verfügung – beide sitzen allerdings zunächst auf der Bank.

Im Vergleich zum Spiel in Leverkusen verändert der Trainer seine Mannschaft nur auf einer Position. Für den gesperrten Caligiuri spielt Timo Becker.

So spielt Schalke gegen Eintracht Frankfurt:

Nübel – Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda – McKennie, Schöpf – Becker, Boujellab, Bozdogan – Kutucu

Aufstellung Eintracht Frankfurt:

Trapp - Abraham, Hasebe, Ndicka, da Costa - Kohr, Ilsanker, Rode - Kostic, Kamada, Andre Silva

