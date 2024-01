Live! Schalke-PK vor HSV-Kracher: Das sagt Karel Geraerts

Gelsenkirchen. Rückrunden-Auftakt für den FC Schalke 04: Samstag (20:30 Uhr) kommt der HSV in die Arena. Die PK am Donnerstag mit Karel Geraerts im Live-Ticker.

Mit einem Kracher-Spiel gegen den Hamburger SV startet der FC Schalke 04 in das neue Jahr 2024. Am Samstagabend ist der Tabellendritte zu Gast in der Arena. Anstoß ist um 20:30 Uhr (live bei Sport 1). In der 2. Bundesliga beginnt am Wochenende die Rückrunde.

Das Hinspiel zwischen dem HSV und Schalke war ein echtes Spektakel, das die Königsblauen mit 3:5 verloren hatten. Für Schalke und die Hamburger ging es anschließend in unterschiedliche Richtungen. Wie erwartet setzte sich der HSV oben, Bundesliga-Absteiger Schalke 04 rauschte in den Tabellenkeller. Unter Trainer Karel Geraerts war vor der Winterpause aber ein positiver Trend erkennbar. Seit drei Spielen ist Schalke ungeschlagen, der Anschluss zum Tabellenmittelfeld ist hergestellt.

Schalke: Karel Geraerts stellt sich den Fragen

Wie geht Schalke dieses Spiel an, welche Spieler stehen zur Verfügung und wird es bis zum Start noch einen Transfers geben? Um diese Fragen soll es am Donnerstag bei der Pressekonferenz des FC Schalke 04 vor dem Auftakt gegen den Hamburger SV gehen. Trainer Karel Geraerts wird auf dem Podium sitzen. Wir sind ab 13:30 Uhr live dabei.

Schalke-PK: Karel Geraerts spricht vor dem Auftakt gegen den HSV

Definitiv nicht dabei sein wird Stürmer Sebastian Polter. Der Angreifer, der nach wie vor als Verkaufskandidat gilt, ist nach seiner Leistenoperation noch nicht fit. Neben Polter fehlten weiter auch die Langzeitverletzten Leo Greiml (22, Kreuzbandriss) und Assan Ouédraogo (17, Riss der Syndesmose).

Schalke 04 – Mehr News und Hintergründe:

Besser sieht es bei einem Trio aus: Routinier Danny Latza (34) trainierte nach seiner langwierigen Muskelverletzung im Oberschenkel schon seit Ende der vergangenen Woche wieder mit dem Team. Auch die beiden offensiven Flügelspieler Bryan Lasme (25) und Yusuf Kabadayi (19) mischten am Montag nach Muskelfaserrissen wieder mit. Den genauen Stand beim Schalker Personal gibt es heute bei der Pressekonferenz von Trainer Geraerts.

Mehr News zu Schalke 04 auf WhatsApp

Sie wollen immer auf dem neuesten Stand sein, was den FC Schalke angeht? Sie wollen nah dran sein am Verein und dabei sein, wenn unsere Reporter unterwegs sind und hinter die Kulissen gucken? Dann abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal „WAZ auf Schalke“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04