Schalke-PK vor Holstein Kiel: Thomas Reis über Personal und Transfers

Gelsenkirchen. Schalke 04 steht nach der Pleite in Braunschweig stark unter Druck. Am Freitag kommt Holstein Kiel. Zwei wichtige Spieler werden ausfallen.

Es läuft nicht rund auf Schalke. Nach der peinlichen 0:1-Niederlage am vergangenen Sonntag bei Eintracht Braunschweig muss konstatiert werden: Die Königsblauen haben einen Fehlstart in die neue Zweitliga-Saison hingelegt. Beide Auswärtsspiele wurden verloren, beim 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern profitierte S04 von einer doppelten Überzahl.

Am Freitag (18:30 Uhr, Sky) kommt Holstein Kiel in die Arena - mit dem früheren Schalke-Spieler Lewis Holtby. Die Störche rangieren mit sechs Punkten auf Platz fünf, verloren zuletzt nach zwei Siegen gegen den 1. FC Magdeburg. Für Schalke 04 zählt nur ein Sieg, alles andere würde für noch größere Unruhe sorgen. Was Schalke-Trainer Thomas Reis zur sportlichen Situation des Revierklubs und den kommenden Gegner sagt, erfahren Sie hier in diesem Live-Ticker zur Schalker Pressekonferenz. Die schlechte Nachricht für Schalke vorab: Dominick Drexler und Kenan Karaman werden dem Bundesliga-Absteiger länger fehlen. Definitiv bis zur Länderspielpause, sagte Reis am Mittwoch.

Schalke gegen Holstein Kiel: Die PK mit Thomas Reis im Live-Ticker zum Nachlesen

13:20 Uhr: Damit endet die Schalke-PK.

13:17 Uhr: Reis über den möglichen Druck und die Reaktion der Fans: "Die Fans werden mit aller Macht hinter uns stehen. Du musst Gas geben und den Rasen umpflügen. Es liegt an uns. Wenn wir Gas geben, stehen die Fans hinter uns."

13:14 Uhr: Reis zum Spiel in Kiel: "Wir haben mehr Qualität als viele Mannschaften. Jetzt muss die Aggressivität dazukommen, dann wird es für unsere Gegner schwer."

Schalke-Trainer Thomas Reis hat das Defensivverhalten von Thomas Ouwejan kritisiert. Foto: firo

13:13 Uhr: Reis über die Kaderplanung: "Ich habe hundertprozentiges Vertrauen in den Kader. Wir wissen, dass wir nicht auf Rosen gebettet sind, deshalb suchen wir uns die Positionen gezielt aus. Von der Anzahl her sind wir hinten schlechter aufgestellt als in der Offensive. Deshalb hat die Defensive Priorität."

Schalke-Trainer Thomas Reis: "Das sollte uns eine Lehre sein"

13:12 Uhr: Reis zur Niederlage in Braunschweig: "Ich weiß, was von uns erwartet wird. Ich glaube, die Mannschaft weiß noch nicht, was in ihr steckt. Wir waren kritisch miteinander, der Gegner war aggressiver, das darf nicht passieren. (...) Das sollte uns eine Lehre sein."

13:10 Uhr: Thomas Reis fordert erneut Verstärkungen für den Schalke-Kader. Über die Planung auf der Linksverteidiger-Position sagt er: "Wir haben nur einen etatmäßigen LV mit Thomas Ouwejan, wir haben als RV Brunner und Matriciani, den ich aktuell auf dieser Position am stärksten sehe. Wir müssen auf jeder Position gut präpariert sein." Ouwejan habe seine Stärken in der Offensive, die Defensive sei das Problem. Da habe er nicht für Stabilität sorgen können.

13:09 Uhr: Thomas Reis kündigt gegenüber dem Spiel in Braunschweig einige Änderungen in der Startelf an. "Es wird den einen oder anderen Wechsel geben."

13:08 Uhr: Reis weiter: "Wir müssen eine andere Aggressivität an den Tag legen, dann kannst du mit deiner Qualität Spiele gewinnen. Wir versuchen ein paar Dinge aus dem letzten Jahr mitzunehmen, was uns ausgezeichnet hat."

Schalke-Trainer Thomas Reis trifft mit S04 am Freitag auf Holstein Kiel. Foto: firo

13:06 Uhr: Reis: "Alle Mannschaften sind heiß und gehen mit einer hohen Intensität ins Spiel." Auch Holstein Kiel habe eine gute Mannschaft.

13:05 Uhr: Reis über die Probleme von Lasme, der gegen Braunschweig Krämpfe bekam: "Er hat vielleicht zu wenig getrunken. Es ist schwer zu erklären."

13:04 Uhr: Sebastian Polter (Risswunde am Zeh) steht wohl erst gegen Wehen Wiesbaden zur Verfügung.

13:03 Uhr: Schalke-Personal: Drexler und Karaman fehlen gegen Holstein Kiel, Reis vermutet eine Ausfallzeit bis mindestens zur Länderspielpause.

13:01 Uhr: Hallo aus Gelsenkirchen. Die Schalke-PK mit Thomas Reis beginnt.

