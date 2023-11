Gelsenkirchen. Schalke-Trainer Karel Geraerts sprach über die bevorstehende Aufgabe gegen Elversberg am Freitag. Alles zum Personal und seine Gegner-Einsätzung.

Am Freitagabend (18.30 Uhr) will der FC Schalke 04 den nächsten Schritt aus der Krise machen. Beim Heimspiel gegen die SV Elversberg soll der dritte Sieg in Folge in der 2. Bundesliga gelingen. Auch für Elversberg wird das Gastspiel auf Schalke ein ganz spezielles. „Es ist von Woche zu Woche so, dass wir tolle Spiele haben. Jetzt vor 60.000 Leuten auf Schalke spielen zu dürfen, ist für jeden einzelnen sicherlich etwas Besonderes“, freut sich auch SVE-Trainer Horst Steffen auf das Auswärtsspiel.

An diesem Donnerstag spricht Schalke-Trainer Karel Geraerts über die wichtige Partie der Königsblauen. Wie steht es um das Personal? Wie war die Trainingswoche? Hier gibt es den Live-Ticker.

Die Schalke PK im Live-Ticker zum Nachlesen

13.31 Uhr: S04-Trainer Karel Geraerts nimmt vor den Journalisten Platz.

13:32 Uhr: Geraerts spricht über das Personal. „Kenan Karaman steht am Freitag im Kader, er kann spielen.“ Paul Seguin fällt dagegen weiter aus, weil er zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen krank ist. „Morgen wäre es noch zu früh für ihn.“ Auch für Tobias Mohr kommt die Partie noch zu früh.

13.33 Uhr: Geraerts über die Wichtigkeit des Spiels: „Es ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Elversberg hat eine sehr gutes Team. Sie können mit Druck umgehen, dass haben sie ja bewiesen mit zwei Aufstiegen. Ich habe meinen Spielern gesagt: Wir spielen gegen eine sehr gute Mannschaft, sie haben einen sehr guten Trainer, sind sehr eingespielt. Wenn sie den Ball haben, können sie gut organisierten und schnellen Fußball spielen.“

13:34 Uhr: Schlussfolgerung daraus für Geraerts: „Wir werden uns sehr gut auf diesen Gegner vorbereiten. Wie immer das wichtigste, dass unsere Spieler selbst daran glauben. Aber: Es beginnt bei Null.“

13:35 Uhr: „Nur, weil wir zwei Spiele gewonnen haben, gibt es keine Garantie, dass wir Freitag wieder gewinnen“, sagt der S04-Trainer.

13:36 Uhr: Der Trainer sagt, dass er nicht auf die Tabelle schaut. „Ganz ehrlich, und ich lüge nicht: Ich gucke nicht auf die Tabelle, weder nach oben noch nach unten. Ich schaue von Spiel zu Spiel. Und ich weiß, wenn wir gewinnen, geht es in der Tabelle auch nach oben.“

13:37 Uhr: Seit Karel Geraerts Verpflichtung ist das Interesse aus Belgien an Schalke 04 gestiegen, unter der Woche waren belgische Journalisten auf Schalke. „Ja, da gibt es gerade ein höheres Interesse“, sagt der Trainer, „in Belgien verfolgt man meine Karriere. Aber es ist nicht so, dass man Schalke dort nicht vorher auch schon kannte.“

13:38 Uhr: Nachfrage dieser Redaktion nach Mittelfeldspieler Dominick Drexler: was bedeutet er für Schalke? Geraerts: „Er ist ein erfahrener Spieler. Er mag es, den Ball zu fordern. Das mag ich, er ist ein guter und wichtiger Spieler für mich. Aber auch abseits spielt er eine große in der Kabine. Er hat Charakter. Das brauchen wir.“

13.39 Uhr: Während der PK werden die Ansetzungen für die kommenden Spiele bekannt:

#HROS04 So., 10.12., 13.30

#S04SGF Fr., 15.12., 18.30

#S04HSV Sa., 20.1., 20.30

13.40 Uhr: Abschließend eine Frage zur Stimmung: „Wenn man gewinnt, ist die Stimmung automatisch besser, das gibt Freude beim Training, das habe ich diese Woche gesehen. Die Truppe ist sehr fokussiert, sie hat Selbstvertrauen getankt hat“, sagt Geraerts. Vor allem der Sieg in Nürnberg war gut für die Psyche.“

13:41 Uhr: Die PK ist beendet.

