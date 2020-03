Live! Schalke mauert: Raman spielt, Harit nur auf der Bank

Gelsenkirchen. Auch im Spiel gegen Hoffenheim setzt Schalke auf eine Defensivtaktik. Es gibt eine Änderung. Der Live-Ticker.

Eigentlich ist es kaum zu glauben: Der FC Schalke 04 trifft nicht mehr, gewinnt nicht mehr, hat kaum noch Torchancen - und das seit Wochen. Und doch stehen die Königsblauen in der Fußball-Bundesliga immer noch auf dem sechsten Platz, einem Rang, der am Saisonende die Qualifikation für die Europa League bedeuten würde. Doch nun könnte sich das ändern: Schalke empfängt den Tabellenachten TSG Hoffenheim - und der könnte S04 im Falle eines Sieges überholen.

Und auch die Hoffenheimer sind nicht gerade selbstbewusst: Vor einer Woche gingen sie im Spiel gegen den Rekordmeister FC Bayern München mit 0:6 unter - und hätte nicht in der 77. Minute ein Ballgeschiebe begonnen, die Klatsche wäre möglicherweise noch höher ausgefallen. Denn kurz vor Schluss war das Spiel unterbrochen worden, da Bayern-Fans Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp beleidigt hatten. Hopp ist nicht anwesend - das heißt aber nicht, dass die S04-Fans nicht auch protestieren werden. Eine erneute Unterbrechung ist nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich.

Schalke mit mit einer Fünferkette in der Abwehr

Schalkes Trainer David Wagner hat einen denkbaren Protest in der Mannschaftsbesprechung nicht mehr thematisiert. Ihm ging es nach der 0:1-Pokalniederlage gegen den FC Bayern nur um die richtige Strategie. Versuchte er es in der Bundesliga stets etwas offensiver, setzte er im Pokal auf eine Riegel-Taktik mit einer Fünferkette in der Abwehr.

Und so bleibt es auch gegen Hoffenheim. Es gibt nur eine Änderung: Für den formschwachen Nassim Boujellab kehrt Torjäger Benito Raman zurück. Spielmacher Amine Harit bleibt zum zweiten Mal in Folge nur ein Platz auf der Bank. Sicherheit zuerst - das ist Wagners Motto.

Wiedersehen mit Rudy auf Schalke

Zu einem Wiedersehen kommt es mit Sebastian Rudy, momentan von Schalke an Hoffenheim verliehen. Rudy steht in der Anfangsformation der Gäste.

So spielt Schalke 04: Schubert - Kenny, Becker, Todibo, Natasic, Oczipka - McKennie - Raman, Schöpf, Matondo - Burgstaller.

Hier geht es zum Live-Ticker: