Live! 0:3 - Schalke geht bei Baum-Debüt in Leipzig unter

Leipzig. Sein erstes Spiel als Schalke-Trainer ist direkt eine schwierige Mission: Manuel Baum debütiert in Leipzig. Der Live-Ticker.

Premiere für den neuen Trainer Manuel Baum: Drei Tage nach seinem Amtsantritt beim FC Schalke 04 debütiert der 41-Jährige im schweren Bundesligaspiel bei RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky). Für Baum ist es das erste Liga-Spiel seit rund anderthalb Jahren - in der Zwischenzeit hatte er die deutsche U20- und zuletzt U18-Nationalmannschaft betreut.

Und seine erste Startaufstellung hat es in sich: Baum ändert das Team im Vergleich zur 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen auf vier Positionen. Für Ozan Kabak (gesperrt) sowie Sebastian Rudy, Nassim Boujellab und Benito Raman (alle Bank) rücken Matija Nastasic, Salif Sané, Alessandro Schöpf und Suat Serdar ins Team. Gar nicht im Kader: Rabbi Matondo. Der Waliser steht vor einem Wechsel.

Schwierige Mission in Leipzig

Wird es mit dieser Elf gut gehen? Baum erlebte bei den Königsblauen nach der Freistellung von Erfolglos-Trainer David Wagner jedenfalls schon einen guten Start: In seinen öffentlichen Auftritten hinterließ er einen sympathischen Eindruck, im Mannschaftskreis trat er nicht demütig auf, sondern selbstbewusst. „Lasst mich mal machen - ich weiß ganz gut, was ich tue“, hatte er bei seiner Präsentation gesagt. Ob das allerdings genügt, um die schwierige Mission in Leipzig zu bestehen?

Denn obwohl Schalke den Trainer gewechselt hat - die schwarze Serie bleibt: 18 Liga-Spiele in Folge haben die Königsblauen nicht gewonnen, nach zwei Spieltagen stehen sie mit null Punkten und 1:11 Toren am Tabellenende. In der Liga-Geschichte war noch nie eine Mannschaft schlechter - nicht einmal Tasmania Berlin, das Team, das in den 60er Jahren so ziemlich jeden Negativrekord aufstellte.

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann gibt zu, dass er sich den Trainerwechsel auf Schalke erst nach dem direkten Duell gewünscht hätte „So etwas gibt immer einen Push“, sagte Nagelsmann. Und doch hat er eine Vorahnung, auf welche Taktik Baum setzt. Und er hat eine Strategie entwickelt: „Ich bin gespannt wie ein kleiner Junge, ob das funktioniert“, sagte Nagelsmann am Donnerstag.

So spielen Schalke 04 und RB Leipzig

Leipzig: Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Kampl, Haidara, Angelino - Dani Olmo, Nkunku, Forsberg

Schalke: Fährmann (46. Rönnow) - Stambouli, Sané, Nastasic - Schöpf, Bentaleb, Mascarell, Oczipka - Serdar (23. Bozdogan) - Uth, Paciencia (46. Ibisevic)

Tore: 1:0 Bozdogan (32., Eigentor), 2:0 Angelino (35.), 3:0 Orban (45.+2)

Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach)

Zuschauer: 8000

