Gelsenkirchen Schalke 04 nutzt die Länderspielpause für zwei Testspiele. Heute geht es zum niederländischen Topklub PSV Eindhoven. Der Live-Ticker zum Spiel.

Nach der Blamage in der 2. Bundesliga gegen die SV Elversberg (1:2) stehen in dieser Woche zwei Testspiele für den FC Schalke 04 an. Heute geht es zunächst zur PSV Eindhoven, aktuell souveräner Tabellenführer in der niederländischen Eredivisie. Anstoß ist um 14 Uhr. Am Tag darauf testen die Königsblauen gegen den belgischen Zweitligisten Maasmechelen.

Auf den Zweitliga-Drittletzten Schalke 04 wartet in Eindhoven eine schwere Aufgabe. Die vom Ex-Dortmunder Peter Bosz trainierte Mannschaft hat alle zwölf Spiele in der Liga gewonnen und eine beeindruckende Tordifferenz von plus 40 erreicht. Jedoch werden die Schalker auf eine B-Elf von PSV treffen. Zwölf Spieler sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Kapitän und Mittelstürmer Luuk de Jong wird jedoch dabei sein. Schalke-Trainer Karel Geraerts muss auf die Junioren-Nationalspieler Yusuf Kabadayi (Deutschland U20) und Assan Ouédraogo (Deutschland U17) verzichten. Zudem werden Ralf Fährmann (Adduktorenprobleme), Kenan Karaman (Rippenschmerzen) und Tobias Mohr (Oberschenkel) definitv fehlen.

Schalke gegen PSV Eindhoven: Das Spiel heute ab 14 Uhr im Live-Ticker

