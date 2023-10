Live! Schalke gegen Hannover 96: Das Spiel heute im Ticker

Gelsenkirchen. Nächster Versuch für Schalke 04, einen Weg aus der Krise zu finden. Heute kommt Hannover 96 in die Arena. Das Zweitliga-Spiel im Live-Ticker.

Schon fünf Punkte Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze: Beim Bundesliga-Absteiger Schalke 04 wächst die Furcht vor einem weiteren Absturz. Die schockierende 0:3-Niederlage bei der Premiere von Karel Geraerts in Karlsruhe steckte Spielern und Verantwortlichen in dieser Woche in den Knochen. Während die Profis einen Maulkorb erhielten und öffentlich schweigen mussten, waren die Verantwortlichen um Erklärungen für die Blamage bemüht. Ob S04 die richtigen Antworten gefunden hat, wird sich heute im Heimspiel gegen Hannover 96 zeigen. Anstoß in der Veltins-Arena ist um 13 Uhr. Sky überträgt das Spiel heute live.

Schalke gegen Hannover 96: Das Spiel heute im Live-Ticker

Auch für den neuen Trainer Karel Geraerts geht es längst nur noch darum, Schalke vor dem Sturz in die Drittklassigkeit zu bewahren. „Ich will jeden in diesem Club kämpfen sehen und bei jedem den Glauben haben, dass wir in der 2. Liga bleiben können“, sagte der 41 Jahre alte Belgier am Donnerstag.

Schalke-Trainer Karel Geraerts feiert gegen Hannover seine Heimpremiere. Foto: firo

Vor dem Spiel heute gegen den Tabellenvierten Hannover 96 hat der Bundesliga-Absteiger, der eigentlich um den direkten Wiederaufstieg spielen wollte, nach zehn Spielen als Drittletzter bereits fünf Punkte Rückstand auf einen direkten Nicht-Abstiegsplatz. Dementsprechend groß ist die Unsicherheit und die Nervosität im Umfeld des frühen Europapokal-Dauergastes.

„Wir wollen nun ein anderes Team auf dem Feld sehen. Ich spreche da nicht über Namen, sondern über die Einstellung“, sagte Geraerts zur Partie beim KSC. „Das, was in der ersten Halbzeit war, wollen wir nicht noch mal sehen.“ Nach eigener Aussage führte Geraerts nach der Pleite etliche Einzel- und Gruppengespräche. „Die Spieler wissen auch nicht, wie das zustande kam. Auch für mich war das eine große Überraschung.“

Schalke-Trainer Karel Geraerts kündigt Veränderungen an

Für die Partie gegen Hannover werden nun einige personelle Änderungen erwartet. „In der aktuellen Situation hat wirklich niemand eine Garantie zu spielen“, sagte Geraerts.

